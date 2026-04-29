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Ferrol se convierte este fin de semana en la capital internacional de la Vespa

Más de medio centenar de motocicletas clásicas tomarán la plaza de Armas el sábado como broche final a una ruta turística por el litoral

Algunos visitantes llegaron en vespas desde el país vecino

Ramudo

Foto de achivo de un grupo de vespas en la ciudad de Lugo

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Ferrol se transformará el próximo sábado, 2 de mayo, en el epicentro internacional del mundo Vespa con la celebración de un encuentro que reunirá a más de 50 de estas emblemáticas motocicletas, según ha anunciado hoy la concejala de Turismo, Maica García.

La cita, organizada en colaboración con el Vespa Club Rías Altas y el Vespa Clube do Porto (Portugal), arrancará con una ruta turística por el litoral ferrolano. El recorrido ha sido diseñado con el objetivo de poner en valor el rico patrimonio de la zona e incluirá una parada destacada en el castillo de San Felipe.

Como colofón a la jornada, a partir de las 18.00 horas está prevista la concentración de todas las motocicletas participantes en la céntrica plaza de Armas. La concejala ha subrayado que esta exhibición al aire libre brindará tanto a vecinos como a visitantes la oportunidad de disfrutar de "un espectáculo único sobre dos ruedas" en pleno corazón de la ciudad.

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