De Cuenca a la Ópera de Sofía: la clarinetista conquense que cumple su sueño en los escenarios de Europa

La trayectoria de la clarinetista conquense Cecilia Alcalde, de 31 años, es un ejemplo del talento que se cultiva en el conservatorio de Cuenca. Comenzó su formación musical con solo 10 años en la ciudad y, tras una década de estudios y un periplo por varias orquestas europeas, hoy es clarinete segundo en la Ópera Nacional de Sofía, en Bulgaria.

Cecilia Alcalde recuerda que el papel del conservatorio "ha sido totalmente principal" en su carrera. Tuvo la suerte de encontrarse con el profesor Cristian Álvarez Patón, quien le "inculcó el querer ser profesional desde muy pequeña". Aunque su idea inicial era ser veterinaria, el trabajo con su maestro y en la música de cámara la llevó a cambiar de rumbo. "Al final ha acabado siendo un padre para nosotros", confiesa sobre su profesor.

Un salto internacional

La formación musical, explica Alcalde, se combina con los estudios reglados, lo que en la práctica es "como si estuvieras haciendo dos institutos". Una vez finalizada su etapa en Cuenca, realizó pruebas en Madrid, Valencia y Zaragoza, decantándose por esta última por "la calidad que tenía, los enseñantes y el programa de estudios", siempre con el apoyo de su profesor. Su salto internacional definitivo llegó con un máster en Holanda.

Cecilia Alcalde Cecilia Alcalde

La vida en la orquesta

Actualmente, como parte de la Ópera Nacional de Sofía, la clarinetista vive una experiencia que considera "un placer".

Para la intérprete, su día a día es una maravilla. "Para mí es como si no estuviera trabajando, porque estoy haciendo lo que me gusta", asegura. Aunque reconoce que es un trabajo muy sacrificado por estar lejos de casa, también destaca que es una experiencia muy enriquecedora. "Estoy conociendo otra cultura, otro país, otro idioma, entonces siempre es una cosa que te abre mucho la mente", explica.

Un consejo para el futuro

Desde su experiencia, Cecilia anima a los jóvenes que estén pensando en apuntarse al conservatorio a que "adelante". Les aconseja elegir bien el instrumento, escucharlo y familiarizarse con su sonido. También subraya que "la música es una disciplina, al fin y al cabo, como un deporte, que requiere de mucha implicación".

A pesar de la dedicación necesaria, Alcalde define la música como "un arte maravilloso que lo que te hace es abrirte tanto el corazón como la mente en muchísimas dimensiones". Considera que poder vivir de ello es "una auténtica gozada" y destaca las conexiones personales que se crean en el conservatorio, donde "conoces a mucha gente diferente".