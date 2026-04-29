El vino de Jerez resiste al 'acoso' y se aferra a la gastronomía para crecer

El sector del vino de Jerez se enfrenta a un contexto difícil, marcado por la presión de ciertas políticas sanitarias y un mercado global inestable. Sin embargo, su presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, defiende la fortaleza y resiliencia de una industria que, a pesar de una leve caída en ventas del 1% el año pasado, logró aumentar su facturación gracias a la subida de precios.

Retos políticos y un mercado 'convulso'

Uno de los principales desafíos que señala Saldaña es la percepción del vino en el debate público, que califica como "casi un acoso y derribo". Atribuye esta corriente a políticas que vienen del norte de Europa, donde el papel del alcohol es muy distinto al que tiene en la cultura mediterránea.

Meterlo todo en el mismo saco no es ni justo ni es adecuado" César Saldaña, Presidente del Consejo Regulador del Jerez

Para Saldaña, es un error "meterlo todo en el mismo saco", ya que considera que "no es ni justo ni es adecuado". Defiende que el vino es parte de nuestra sociedad y cultura, y que su consumo "requiere un conocimiento, una formación, un respeto, requiere una moderación". A esta situación se suma un "contexto comercial complicado" en un "mundo convulso" que genera incertidumbre y dificulta la actividad.

La unión y la diversificación como fortalezas

A pesar de las dificultades, el presidente del Consejo Regulador subraya que el ecosistema de Jerez está "relativamente bien vertebrado" y que "los actores protagonistas de toda esta historia están bastante alineados". Considera que la diversificación es "una de las armas fundamentales" del sector, con productos como el vinagre, el brandy, el vermú y actividades clave como el enoturismo, que ayudan a superar los distintos ciclos del mercado.

Balance positivo y proyectos de futuro

La situación actual del campo es buena, con un ciclo de mucha agua que ha dejado atrás años de sequía y mantiene el viñedo sano y libre de amenazas como el mildiu. Sobre las ventas, Saldaña califica el resultado del año pasado como bueno en el contexto actual, donde otros vinos y bebidas espirituosas "han caído una barbaridad".

En términos de facturación hemos facturado más" César Saldaña, Presidente del Consejo Regulador del Jerez

La clave, explica, es que aunque las ventas cayeron un 1%, "en términos de facturación hemos facturado más". El sector mira al futuro con optimismo, trabajando en proyectos como el reconocimiento de los vinos blancos de la zona como denominación de origen y la protección del 'sherry cask' como indicación geográfica.

La estrategia comercial pasa por seguir muy activos en la exportación, con un mercado importante en el Reino Unido y uno "complicado" pero en recuperación en Estados Unidos. La gran apuesta es vincular cada vez más los vinos de Jerez "al mundo de la gastronomía", una oportunidad reforzada por el nombramiento de Jerez como capital nacional de la gastronomía. En esta línea, destaca el crecimiento del vinagre de Jerez, que se prepara para una campaña de promoción en un mercado tan lejano como Australia.