La Policía Local de Almería ha demostrado su potencial deportivo en el reciente Campeonato de España para Policías Locales celebrado en Granada. El equipo ha conseguido un meritorio sexto puesto en la clasificación general y se ha proclamado campeón en la modalidad de fútbol-7, un hito para el cuerpo de seguridad almeriense. Israel Ruiz, capitán y coordinador del equipo, ha destacado el gran rendimiento de la expedición.

Un desafío de estrategia y polivalencia

El campeonato, conocido como Juegos Alcazaba, presenta una particularidad que lo convierte en un reto estratégico. La competición engloba cinco disciplinas deportivas muy diferentes: pádel, carrera cross, mountain bike, tiro policial y fútbol-7. El reglamento exige que cada equipo, compuesto por un máximo de 15 deportistas, participe en todas las pruebas con los mismos integrantes.

Esta norma obliga a una cuidadosa planificación. Según explica Israel Ruiz, la clave es la polivalencia: "Este año la estrategia que hemos seguido desde Almería es tener algunos deportistas polivalentes, que además de hacer su prueba específica, en el fútbol nos daban unos minutos cuando tocaba hacer un cambio". La meta es buscar un equilibrio para no tener puntos débiles en ninguna disciplina, ya que un mal resultado puede llevar a la descalificación.

El pilar de los eventos deportivos en Almería

Más allá de la competición, la Policía Local de Almería juega un papel fundamental en la organización y gestión de los eventos deportivos que se celebran en la ciudad. Su participación es imprescindible en la mayoría de las actividades al aire libre que afectan a las vías públicas, como ha sido el reciente Triatlón Ciudad de Almería.

Te hace sentir orgulloso del trabajo que dan" Israel Ruiz Coordinador Policía Local de Almería en el Campeonato de España

Este tipo de eventos suponen un "esfuerzo extra" para el cuerpo, pero también una fuente de satisfacción. "Es que era enorgullecedor, es que ese era una imagen que que recordaba a las a las playas de de California", ha comentado Ruiz sobre el triatlón, añadiendo que "te hace sentir orgulloso del trabajo que dan".

Jairo Ruiz, la personificación de la disciplina

Durante la entrevista, Israel Ruiz también ha dedicado unas palabras al deportista Jairo Ruiz, a quien ha definido como "la disciplina personificada". Ha destacado su constancia y su capacidad de sacrificio como las claves de su trayectoria deportiva.

El éxito lo consigue el que no se rinde, pero además de no rendirse, es que no falla" Israel Ruiz Sobre Jairo Ruiz

Para Israel, el éxito de Jairo se resume en una frase: "El éxito no lo consigue el que no se rinde, pero además de no rendirse, es que no falla". En el plano personal, lo ha descrito como un amigo leal que "cumple su palabra", considerándola "un contrato".