Así fue la intervención al hombre del hacha en Canarias: “Solo nos quedaba usar la Taser”

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Autonómica han reducido a un varón que ha protagonizado un grave episodio de agresividad en Las Palmas de Gran Canaria. El individuo, que se encontraba en medio de una crisis de salud mental grave, se atrincheró en una vivienda unifamiliar armado con cuchillos y un hacha de grandes dimensiones. La actuación se inició tras la alerta de los servicios de emergencia sobre una persona con ideas autolíticas.

El oficial Fabio Carrillo, de la Unidad de Seguridad Ciudadana, ha relatado los hechos en el programa Herrera en COPE Canarias. Según ha explicado, antes de la llegada de los agentes, el individuo ya había salido del domicilio y atacado una ambulancia que acudía a atenderlo, causando daños en una de sus ruedas para después volver a atrincherarse. Esta acción inicial evidenció una "situación de bastante gravedad", en palabras de Carrillo.

Una hora de negociación

Nuestra prioridad al principio es mediar" Fabio Carrilo Oficial de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Canaria

La prioridad de los agentes al llegar fue intentar calmar la situación. "Nuestra prioridad al principio es mediar, es decir, intentar de forma dialogante, que la persona deponga cualquier tipo de actitud hostil y agresiva", ha afirmado el oficial. Durante aproximadamente una hora, los policías intentaron negociar con él, incluso con la ayuda de un familiar, para que colaborara y pudiera ser atendido por los sanitarios sin que se produjeran daños personales.

Sin embargo, la mediación no dio resultado y los agentes tuvieron que acceder al inmueble. El hombre, descrito por Carrillo como "una persona corpulenta, 1,90", salió al rellano de la vivienda empuñando un hacha de grandes dimensiones con una actitud altamente agresiva, momento en el que los agentes decidieron intervenir.

EUROPA PRESS Un agente con una pistola táser, en una imagen de archivo.

El uso del dispositivo Taser

Ante la amenaza directa, los agentes se vieron obligados a utilizar un dispositivo electrónico de control, comúnmente conocido como pistola Taser. Carrillo ha detallado que, debido a la corpulencia del individuo y a que "incluso estaba medicado", no fue suficiente una sola descarga para inmovilizarlo. "Hubo que hacer uso de 2 descargas para que la persona deponga su actitud", ha señalado el agente.

Tras la intervención, que se prolongó durante más de una hora, se logró que el individuo depusiera su actitud. Inmediatamente fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. A pesar de la tensión, no se registraron daños de gravedad entre los intervinientes, aunque fue necesario activar refuerzos policiales para garantizar la seguridad en la zona.