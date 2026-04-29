La Diputación de A Coruña retomará la semana que viene las obras de la senda de Figueiras en Santiago tras dos años paradas

La Diputación de A Coruña retomará la semana que viene la sobras de la Senda de Figueiras que llevan cerca de dos años paradas a la espera, según fuentes del ente provincial, de que Telefónica retranqueara los postes del cableado que se extienden por toda la carretera que une Santiago con la parroquia de Santa María de Figueira.

De esta forma, y según estas mismas fuentes, la eliminación de estos postes van a permitir que se retomen la sobras, gracias a un contrato firmado hace unos días por un importe que supera los 393.000 euros destinados al aglomerado de la carretera y de la senda ciclista y peatonal que se ha llevado a cabo. Y que en algunos puntos se ha visto completada con la realización de aceras en un proyecto que fue aprobado en mayo de 2021 por la Diputación coruñesa con un importe de 754.000 euros, para actuar en los 2,5 km de trazado de la carretera DP-7803, que sirve de acceso a los núcleos de población de Bar de Abaixo, As Moas de Arriba, Marmancou y Figueiras

COPE Santiago Estado actual de las obras en la carretera y la senda entre Santiago y Figueiras

SIN FECHA PARA RETIMAR LAS OBRAS EN A PEREGRINA

Para lo que no hay de momento fecha de reactivación de la sobras es en la carretera provincial DP-7804, que une Santiago de Compostela con Trazo y Val do Dubra y que se mantienen paradas desde hace meses, fueron adjudicadas en 2022, a la espera del aglomerado por causas que non se han especificado desde la administración provincial.

Aunque, en este sentido, sí se ha aclarado que saldrá a licitación "próximamente" un concurso por un importe de 1,1 millones de euros para poder realizar el aglomerado en ese vial que ya fue objeto de una ampliación de márgenes para la mejora de su seguridad, sobre todo en su paso por zonas más habitadas como A Peregrina.

De esta forma, no se da fecha para determinar cuñando se podrían retomar estas obras ya que antes debe resolverse la licitación de los trabajos de aglomerado de la DP-7804.

CRITICAS DE LOS NO ADSCRITOS Y PREGUNTAS EN EL PLENO

Precisamente hace unos días el concejal no adscrito del Concello de Santiago, Gonzalo Muíños, se preguntaba por las causas que provocaban la paralización de estas dos obras por parte de la Diputación provincial coruñesa, avanzando que las llevaría como preguntas al pleno municipal de este jueves.

Y criticando los efectos para los vecinos afectados por el retraso en la finalización de esas obras que, además, generan una importante inseguridad vial como en el caso de la senda de Figueiras, donde la propia senda se encuentra a la misma altura que la calzada y con el mismo asfaltado, por lo que son muchos los vehículos los que la invaden..

Obras inconclusas de la senda a Figueiras en Santiago

Críticas que en el caso de la carretera a Trazo se centran en el paso por A Peregrina por la alteración del curso de una fuente que está provocando problemas de drenaje en la zona, a la altura del lugar de Bargo, con riesgo de inundación para las fincas y en la propia vía.