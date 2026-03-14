Ferrol en común denuncia la situación del servició de atención psicológica en Ferrol

El servicio de psicólogos de la concejalía de bienestar social del Concello de Ferrol atraviesa una situación crítica según el grupo municipal de Ferrol en Común. Critican que actualmente, un solo profesional atiende a todo el volumen poblacional, cuando la normativa exige un mínimo de tres. Aseguran que esta carencia se debe a la falta de previsión del gobierno local ante una jubilación y una baja de larga duración, lo que ha dejado el servicio bajo mínimos y con una carga de trabajo inasumible.

Soluciones improvisadas

Al parecer ante la falta de una bolsa de empleo específica para psicólogos, el gobierno de Ferrol ha optado por destinar a un profesional del trabajo social a realizar trámites burocráticos del departamento de psicología. Esta medida desvía al trabajador de sus funciones específicas y no soluciona el problema de fondo, según denuncian desde Ferrol en Común.

Otra de las soluciones propuestas es utilizar la bolsa de psicólogos del departamento de Igualdad. Desde Ferrol en Común consideran esta actuación “inapropiada”, ya que “cada procedimiento es para un puesto determinado y ni las pruebas ni los méritos de las personas participantes tienen el mismo valor ni la misma especialidad”.

Críticas a la falta de planificación

La formación política señala que estos puestos tuvieron la oportunidad de ser incluidos en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero “no se tuvieron en cuenta”. Critican que no se haya actuado “de manera responsable con un servicio donde no debería presentar nunca problemas de recursos humanos por su relevancia en la vida de las personas, sobre todo para las más vulnerables”.

Por todo ello, Ferrol en Común ha instado al gobierno municipal a agilizar los trámites necesarios para abrir un proceso selectivo con el fin de convocar una bolsa de psicólogos para el área de Política Social. El objetivo es poner fin a la “situación límite que se está viviendo tanto para el personal como para las personas usuarias”.