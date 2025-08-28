Ferrol acogerá el congreso "Construyendo Futuro" de AJE Galicia para impulsar el emprendimiento

El Auditorio de Ferrol será el escenario del congreso anual de AJE Galicia: "Construyendo Futuro" el próximo jueves 11 de septiembre. El evento, una cita clave en el calendario empresarial gallego, busca fomentar el emprendimiento, revitalizar el tejido productivo y destacar el potencial de la reconversión empresarial y del ámbito rural como motores económicos.

Uno de los momentos más esperados será la ponencia de José Elías, presidente de Audax Renovables. Su estilo directo y su visión sobre el futuro económico lo han convertido en una figura muy influyente y conocida a través de programas como "Lo de Évole" y "The Wild Project", además de plataformas digitales como TikTok.

El congreso también reunirá a importantes figuras del panorama empresarial gallego en diversas mesas redondas. Participarán, entre otros, Carmen Lence (Grupo Lence), Guillermo Martínez (Xanceda), Luis Rilo (JRilo), Sandra Suárez (Maruxas de Nata), Gabriela González (Vegalsa-Eroski), Javier Castiñeira (Resonac) y Carlos Ortiz de Lucas (Aloha Poké).

Además de las ponencias, el evento ofrecerá un espacio de networking para que los asistentes puedan crear sinergias y explorar nuevas oportunidades de negocio.

La asistencia es gratuita para socios de AJE y de la Red de Polos de Emprendimiento. Para el resto del público, el precio de inscripción es de 29 euros (IVA incluido), lo que garantiza el acceso a toda la jornada.

Para formalizar la inscripción, se puede contactar con AJE Ferrolterra en el teléfono 634 164 508 o a través del correo electrónico info@ajeferrolterra.org.