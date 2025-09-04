Ferrol abre el plazo de ofertas para la remodelación integral de la plaza Rosalía de Castro

El área de Contratación del Ayuntamiento de Ferrol ha abierto el plazo para que las empresas presenten sus ofertas para las obras de reurbanización de la plaza Rosalía de Castro y las calles aledañas. Las propuestas podrán ser entregadas hasta el próximo 29 de septiembre.

El proyecto, que abarca una superficie de más de 2.300 metros cuadrados, tiene como objetivo principal revitalizar la plaza y transformarla en un espacio más accesible y funcional. La remodelación contempla la creación de una nueva zona de juegos infantiles en la zona norte, que sustituirá a la existente.Además, se eliminarán las barreras arquitectónicas para favorecer el tránsito peatonal. La circulación de vehículos se verá reducida, y se instalarán badenes en los pasos de cebra para disminuir la velocidad. Un aspecto destacado del proyecto es la reubicación de la escultura de Rosalía de Castro, que se situará en la parte noreste, liberando el centro de la plaza.

El presupuesto total de la obra asciende a 945.828,58 euros y el plazo de ejecución estimado es de nueve meses.