Fallece ‘Arnold’, el perro de rescate de CASAGA que participó en más de 50 operativos reales

La unidad de rescate CA.SA.GA (Cans de Salvamento de Galicia) ha comunicado este miércoles el inesperado fallecimiento de ‘Arnold’, un Border Collie de ocho años que se había consolidado como uno de los miembros más experimentados y queridos de la organización. El animal, que destacó por su excepcional inteligencia y autonomía, deja un importante legado tanto en la búsqueda de desaparecidos como en la concienciación social.

A lo largo de su trayectoria, ‘Arnold’ participó de forma activa en más de 50 operativos reales de búsqueda en grandes áreas y estructuras colapsadas. Los responsables de su adiestramiento destacan que el perro poseía una capacidad de trabajo única, habiendo superado el condicionamiento de mirar al guía para confiar plenamente en su propio olfato, lo que le otorgaba una gran independencia y eficacia durante las tareas de localización en situaciones críticas.

Referente educativo en Galicia, más allá de su labor en emergencias, ‘Arnold’ desarrolló una función pedagógica fundamental en la comunidad autónoma. A través de visitas a numerosos colegios, el can interactuó con más de 50.000 alumnos de Primaria y Secundaria. En estas sesiones, servía como ejemplo para enseñar a los más jóvenes las pautas de la tenencia responsable de mascotas y mostrar de primera mano cómo se desarrolla el trabajo de un perro de rescate.

Desde CA.SA.GA resaltan su carácter "sociable y bonachón", una ausencia total de agresividad y una "inteligencia excepcional" que le permitía trabajar con diferentes guías sin perder operatividad.

Última misión internacional

El fallecimiento se produce apenas unas semanas después de que ‘Arnold’ demostrara su excelente estado de forma. Tras superar con éxito las pruebas de evaluación el pasado mes de noviembre, el can fue seleccionado para representar a Axega 112 SOS Galicia en el Ejercicio Transfronterizo Atempo 2025, celebrado en A Guarda (Portugal), donde trabajó junto a unidades de emergencia de ambos lados de la frontera.

La pérdida de ‘Arnold’ ha generado una profunda consternación en el sector de las emergencias en Galicia, donde era una figura sumamente reconocida. "Va a ser muy difícil llenar el hueco que dejas", han señalado desde la asociación en su despedida.