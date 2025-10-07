COPE
Empresarios de Ferrolterra sondean oportunidades de negocio en Marruecos

Una misión comercial de COFER, encabezada por Cristóbal Dobarro, visitó instituciones y empresas en el país magrebí para explorar colaboraciones con el tejido industrial de la comarca

Dobarro, a la derecha, con empresarios del país africano

Cedida

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) ha concluido una misión comercial en Marruecos con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración y negocio para las empresas de la zona. Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado por COFER con el IGAPE y el Ayuntamiento de Ferrol para impulsar el desarrollo económico local.

La delegación, liderada por el presidente de la organización, Cristóbal Dobarro, mantuvo encuentros con diversas empresas e instituciones del país norteafricano.

Dobarro destacó el potencial de Marruecos, al que definió como "una economía emergente, con un fuerte desarrollo industrial reciente" y una posición estratégica como "la puerta de entrada para todo un continente".

El presidente de COFER puso especial énfasis en el sector energético, que considera un área clave para la colaboración, dadas las capacidades de las empresas gallegas. "Disponen de recursos energéticos renovables abundantes como el sol y el viento, campos, sobre todo, el de la energía eólica, en los que nuestras empresas tienen un amplio recorrido y que pueden aportar soluciones a las compañías de allí", explicó.

Dobarro calificó la visita como una "toma de contacto muy positiva" y agradeció especialmente el recibimiento de la Confederación de Empresarios de Marruecos (CGEM).

