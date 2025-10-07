Antonio Moles y Manuel Bueno, en COPE: "Que tengan en cuenta la voz de los agricultores". "Lo que no se conoce parece que no existe"

La agricultura es imprescindible en nuestro día a día, es nuestra alimentación y el agricultor lo sabe y las empresas hortofrutícolas, lo saben. Antonio Bueno y Manolo Bueno, agricultor y técnico de Cooperativa La Palma, ponen de manifiesto el interés que tienen en hacer las cosas bien, en estar a la última en tecnología, medios y formas de producir hortofrutícolas de calidad, cumpliendo muchos parámetros y muchos controles a los que el agricultor está obligado.

Hoy en día no solo consiste en sembrar unas semillas y obtener un fruto, es todo mucho más complejo y a lo que nuestros agricultores se han adaptado con maestría y con ayuda.

"Lo que no se conoce parece que no existe" nos dice Manolo Bueno, técnico agrícola de La Palma, haciendo referencia al gran trabajo que realizan nuestros agricultores, modernizándose a un nivel que no nos podemos imaginar y esa es su tarea, asesorarlos, ya sea de forma olística, agronómica, controlando el agua y la nutrición con las nuevas tecnologías, sobre plagas y enfermedades e incluso en control de gastos. Un asesoramiento muy completo que ofrece Cooperativa La Palma.

Antonio Moles es socio agricultor de la Cooperativa desde hace muchos años y tiene sus cultivos en Fornes, en el norte de la provincia de Granada, absolutamente adaptado a las nuevas tecnologías. Controlando su finca con el movil. Antonio nos decía que necesitan mucha ayuda en este sector que es fundamental para nuestra supervivencia "Que tengan en cuenta la voz de los agricultores y si no nos quieren ayudar... ya lo haremos todos unidos".