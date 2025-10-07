Metro Bilbao lamenta la "agitada jornada" de este pasado lunes y afirma que ya ofrece servicio "con normalidad"

Metro Bilbao ha dado explicaciones este martes acerca de las dos afecciones registradas ayer en el suburbano, que afectaron a la hora punta de la mañana y a última hora de la tarde a miles de usuarios, que tuvieron que emplear otros medios de transporte, o ir a pie, para llegar, por ejemplo, a sus puestos de trabajo, estudios, o casas.

"Después de una agitada jornada en la que una avería en la catenaria obligó a suspender el servicio entre Indautxu y San Ignazio en plena hora punta de la mañana, el servicio funciona este martes con normalidad desde primera hora del día. Tomamos las medidas provisionales necesarias para recuperar la circulación cuanto antes, pero no fue posible mantener el servicio hasta la noche y fue necesario un nuevo corte de servicio entre las 19:00 y las 22.40 horas. Los trabajos de reparación definitivos se han completado durante la noche", ha señalado Goyo Sarasola, director de operaciones de Metro Bilbao.

Una avería en la catenaria entre San Ignazio y Sarriko, registrada alrededor de las 8:27 horas, provocó que un tren se quedara parado entre ambas estaciones, motivando así la interrupción parcial del servicio. Dicha unidad fue evacuada en Sarriko y, posteriormente, remolcada hasta el taller de Ariz para su reparación.

La liberación de la vía permitió acometer las medidas provisionales necesarias por parte del personal técnico de Metro Bilbao para recuperar la circulación lo antes posible. Unos trabajos que obligaron a suprimir temporal y parcialmente el tráfico de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Ignazio. Las circulaciones se mantuvieron en carrusel entre Basauri e Indautxu, San Ignazio y Plentzia, y Gurutzeta y Kabiezes. El servicio pudo restablecerse en su totalidad alrededor de las 10:05 horas.

nueva incidencia por la tarde

Ya por la tarde, en torno a las 19.00 horas, el servicio volvió a verse interrumpido, repitiéndose la situación de la mañana, en este caso con afección a un tramo mayor. Los trenes siguieron circulando entre Basauri e Indautxu, Leioa y Plentzia, y Gurutzeta y Kabiezes.

Reparada de forma provisional la avería, el suburbano logró recuperar su servicio habitual en los últimos trenes de la noche. En la jornada de hoy martes, tras la reparación definitiva llevada a cabo por la noche, el servicio ha comenzado con normalidad.