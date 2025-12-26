Dos personas, un padre y un hijo, encontrados sin vida en una vivienda de Mugardos

En torno a las diez de la mañana de este viernes 26 de diciembre el 112 Emerxencias de Galicia recibía una alerta procedente de Mugardos. A raíz de la misma se movilizó el GES de Mugardos, Policía Local del concello, Bomberos do Eume y Servicios Sanitarios de Galicia.

En una vivienda ubicada en el número 19 de la rúa dos Catro Ventos, los efectivos localizaron sin vida los cuerpos de dos hombres, un padre y un hijo de 49 y 21 años, respectivamente.

Una prima de las víctimas fue la que se entró con los dos fallecidos en una habitación distinta, donde al parecer tuvo lugar un incendio, supuestamente en un sofá. La inhalación de humos es la primera hipótesis que se baraja como causa de ambas muertes. La prima tuvo que ser atendida de un ataque de ansiedad en el mismo punto.

Guardia Civil Bomberos, Policía Local, Urxencias Sanitarias y Guardia Civil se acercaron al punto

Desde la Policía Local de Mugardos apuntan que en el momento de entrar en la casa, el fuego ya estaba sofocado y no había indicios exteriores del mismo. También se especula con que el trágico suceso pudo tener lugar en la madrugada del miércoles al jueves, es decir en Nochebuena.