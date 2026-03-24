COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Dos heridos leves en una colisión por alcance en Ferrol

El siniestro ocurrió pasadas las 14:40 horas de este lunes frente al Auditorio, cuando un vehículo impactó contra otro que estaba parado en un carril de circulación

Foto de archivo de una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en el Hospital Arquitecto Marcide

Foto de archivo de una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en el Hospital Arquitecto Marcide

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Un accidente de tráfico registrado este lunes en Ferrol se saldó con dos heridos de carácter leve y la denuncia del conductor responsable por circular sin la inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 14:40 horas frente al Auditorio de Ferrol, en una vía que cuenta con dos carriles habilitados en sentido.

Según los datos recabados por la Policía Local, un vehículo se encontraba detenido en el carril derecho cuando fue alcanzado por la parte trasera por otro turismo.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del automóvil que alcanzó al otro resultaron heridos leves.

Fuentes municipales confirmaron que el conductor responsable fue denunciado al carecer de la ITV en vigor en el momento del accidente.

Agentes de la Policía Local de Ferrol se hicieron cargo de la intervención, regularon el tráfico en la zona y procedieron a instruir las diligencias previas correspondientes.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 24 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking