La Diputación de A Coruña financia con 245.000 euros la reforma del centro social de Vizús, en Pontedeume

Presidente de la Diputación y alcalde durante la firma del convenio en Centroña

La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Pontedeume han firmado este martes, 23 de septiemre, un convenio de colaboración para financiar la reforma integral del centro social de Vizús, en la parroquia de Centroña.

El acuerdo, rubricado por el presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde, Bernardo Fernández (PSOE), permitirá ejecutar una obra valorada en 306.713 euros, de los cuales la Diputación aportará el 80% (245.370 euros).

La reforma transformará la antigua escuela unitaria, en desuso desde principios de la década de 2000, en un moderno espacio sociocultural. Las obras se centrarán en la mejora de la accesibilidad, con la instalación de un ascensor y una nueva escalera que conectarán ambas plantas, garantizando el acceso universal.

El proyecto reorganizará los espacios interiores para adaptarlos a las necesidades actuales de los vecinos. En la planta baja se creará un gran salón multiusos, un office y un baño adaptado. En la planta alta, se ampliarán las salas existentes para acoger actividades culturales, formativas y de ocio.

ANTIGUAS ESCUELAS RURALES

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ha destacado la importancia del proyecto para poner las antiguas escuelas rurales "al servicio de las asociaciones vecinales" y convertirlas en "centros de dinamización cultural y social". Formoso ha agradecido la paciencia del Ayuntamiento y de la asociación de vecinos, ya que la tramitación del proyecto se vio afectada por el aumento de precios de los materiales de construcción.

El alcalde Bernardo Fernández, por su parte, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha afirmado que con esta obra se completa el plan iniciado en 2015 para rehabilitar todas las antiguas escuelas unitarias del municipio. "Es un día muy importante porque vamos a permitir que los vecinos de Centroña puedan disfrutar de unas instalaciones como las que merecen", ha concluido el regidor.

La intervención también incluye la renovación de las instalaciones de electricidad y fontanería, la mejora del aislamiento térmico y acústico y la sustitución de las ventanas para dotar al edificio de mayor confort y eficiencia energética.