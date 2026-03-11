La Diputación de A Coruña destina medio millón de euros a financiar la primera residencia de salud mental de Ferrolterra

El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha supervisado este martes el avance de las obras de la que será la primera residencia de salud mental del área sanitaria de Ferrol, un proyecto impulsado por la Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal que cuenta con una aportación provincial de 500.000 euros.

"Venimos a comprobar las obras de un proyecto que ilusiona a toda una comarca, que tiene una necesidad muy importante de dar cobertura a las necesidades de salud mental. Va a ser la primera residencia de salud mental de toda la comarca de Ferrolterra, de los 21 ayuntamientos que la conforman", ha declarado Formoso ante los medios durante la visita.

El mandatario provincial, que estuvo acompañado por el presidente de la entidad promotora, Félix Pena; la concejala de Bienestar Social de As Pontes, Tania Pardo; y la diputada de Política Social, Mar García Vidal, recorrió la parcela de 2.700 metros cuadrados en el lugar de Feáns donde se levanta el edificio.

La nueva unidad residencial contará con 25 plazas -repartidas en 19 habitaciones individuales y 3 dobles- además de zonas de terapia ocupacional, cocina, comedor y espacios comunes para el ocio.

Formoso ha explicado que la cifra de plazas responde a un debate interno de las asociaciones familiares. "Nosotros decidimos en su día, en un debate que tuvimos las asociaciones familiares, que no debíamos aceptar modelos superiores a 25. Puede llegar hasta 30 plazas, pero parte de 25", ha precisado, antes de añadir que el centro podría comenzar a funcionar a principios de 2027.

ESFUERZO COLECTIVO

El presidente provincial ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que hace posible la iniciativa, destacando el papel de las familias como verdadero motor del proyecto. "Todo se debe a la coordinación entre administraciones y, sobre todo, a la ilusión, a la fuerza, a la determinación de una asociación que fue capaz de convencernos de la necesidad del proyecto" y que "fue capaz también de arriesgar personalmente, porque parte de la financiación es propia, fue un esfuerzo de las propias familias", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que, además de los 500.000 euros de la Diputación, colaboran el Ayuntamiento de As Pontes, la Xunta de Galicia y los ministerios de Política Social y Transición Ecológica -este último para el mobiliario interior-. "En definitiva, es un proyecto de todas estas administraciones, pero, por encima de todo, de las familias que le van soportando una situación dificilísima, durísima, que a cualquiera podemos imaginar, y que está ampliándose enormemente el número de casos que necesitan tratamiento asistencial", ha subrayado.

Formoso ha destacado la relevancia del centro en el contexto autonómico: "Planificado todo el nuevo plan de salud mental, pues ya hay un recurso más, que sería el cuarto que hay en Galicia".

La nueva unidad, que funcionará con un modelo similar al de un hogar tutelado para favorecer una convivencia normalizada, ofrecerá programas individualizados de atención especializada, apoyo a las familias, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, rehabilitación funcional y atención psicológica.

EMPLEO LOCAL

La puesta en marcha de la residencia supondrá también un impacto positivo en el empleo local, con la creación de alrededor de veinte puestos de trabajo especializados vinculados a la atención sociosanitaria.

Por su parte, los responsables de la Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal agradecieron el apoyo de las administraciones y explicaron que el modelo de atención estará centrado en la persona, favoreciendo la autonomía y la integración comunitaria. La entidad, integrada por personas con enfermedad mental, familiares y profesionales del ámbito sociosanitario, desarrolla desde hace décadas una importante labor de atención y apoyo en la comarca, gestionando en la actualidad centros de rehabilitación psicosocial y laboral y un centro ocupacional.

Con la construcción de esta residencia, la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal contará por primera vez con un recurso residencial específico para personas con problemas de salud mental, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a reforzar la red de atención sociosanitaria del territorio.