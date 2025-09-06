COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Cortes de tráfico en la calle Iglesia de Ferrol por obras de subsanación

El Ayuntamiento informa que los trabajos afectarán la circulación a partir de este lunes, 8 de septiembre

Foto de archivo de la calle Iglesia de Ferrol

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado restricciones de tráfico en la calle Iglesia debido a las obras de subsanación de deficiencias. Las medidas entrarán en vigor a partir del próximo lunes, 8 de septiembre.

A consecuencia de estos trabajos, la calle Iglesia permanecerá cerrada a la circulación de vehículos desde su cruce con la calle Méndez Núñez hasta el de la calle Coruña. También se cortará el descenso por la calle Sánchez Barcáiztegui desde la calle Magdalena.

Se informa que los conductores podrán circular en subida por la calle Méndez Núñez, y la salida del parking subterráneo del mercado permanecerá operativa.

El ayuntamiento avisa de que, a medida que las obras avancen durante la próxima semana, se informará de posibles nuevos cortes en otros tramos de la calle Iglesia.

