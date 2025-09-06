Cortes de tráfico en la calle Iglesia de Ferrol por obras de subsanación
El Ayuntamiento informa que los trabajos afectarán la circulación a partir de este lunes, 8 de septiembre
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
El Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado restricciones de tráfico en la calle Iglesia debido a las obras de subsanación de deficiencias. Las medidas entrarán en vigor a partir del próximo lunes, 8 de septiembre.
A consecuencia de estos trabajos, la calle Iglesia permanecerá cerrada a la circulación de vehículos desde su cruce con la calle Méndez Núñez hasta el de la calle Coruña. También se cortará el descenso por la calle Sánchez Barcáiztegui desde la calle Magdalena.
Se informa que los conductores podrán circular en subida por la calle Méndez Núñez, y la salida del parking subterráneo del mercado permanecerá operativa.
El ayuntamiento avisa de que, a medida que las obras avancen durante la próxima semana, se informará de posibles nuevos cortes en otros tramos de la calle Iglesia.
Escucha en directo
COPE FERROL
"La presidenta del Tribunal Supremo ha respondido, en abstracto, a lo que dijo Pedro Sánchez sobre los jueces que hacen política"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h