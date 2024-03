El conselleiro do Mar anima a la ciudadanía a consumir pescados y mariscos de proximidad

El conselliro do Mar en funciones, Alfonso Villares ha animado a la ciudadanía a consumidores pescado y mariscos de Galicia, detallando que “llevamos una temporada grande dando a valer y promocionando un producto que es muy identitario de Galicia, de nuestra tierra, de esa marca de Galicia Calidade, una marca que llega más allá de nuestras fronteras” y que en el caso de los productos del mar “son una referencia no solamente en España, sino fuera de España”, y que por ello “tenemos que seguir difundiendo y haciendo posible para que la gente los siga consumiendo, por la calidad, por lo saludables que son, porque son además necesarios y productos tienen que estar en nuestras dietas para los niños, para los que no son tan niños, y tenemos que hacer lo posible para que la gente los siga consumiendo”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el lucense en el mediodía de este viernes en Ferrol, en el mercado de A Magdalena, a donde se ha desplazado en compañía del alcalde de esta ciudad, José Manuel Rey Varela (PP), para difundir entre los profesionales de la pescadería la campaña ‘Galicia sabe a mar’.

REDUCCIÓN DEL IVA

Alfonso Villares también ha detallado que “en estos últimos años hubo una cierta bajada” del consumo y que por ello estima que “sería necesario seguir incidiendo en algo que tanto el sector como nosotros, desde la Consellería estamos incidiendo continuamente, como es la bajada del IVA de los productos de mar”, recordando que este descenso “sí que se produce en esa cesta básica que se instauró ya hace dos años y que quedaron excluidos los productos de mar”, lo que le ha valido para asegurar que por ello esta situación “no deja de ser nada más que una desventaja competitiva muy grande para nuestros productos, sobre todo para un sector del mar del que en Galicia vivimos muchas familias”.

Por último, ha detallado que “nosotros vamos a seguir insistiendo en que el Estado baje el IVA de los productos de mar, ya casi no sabemos cómo pedirlo, porque lo estamos haciendo a través de distintos informes”.