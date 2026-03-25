Los cantos de taberna recalan en Ferrol para demostrar que en la ciudad reina la alegría

Ferrol se prepara para un fin de semana de música y tradición con la llegada de un nuevo certamen de cantos de taberna. La recién creada Asociación de Cantos de Taberna de Ferrolterra es la encargada de organizar este encuentro, que reunirá a 17 grupos y más de 250 participantes con el objetivo de convertir el puerto en un gran foro de la cultura popular.

No solo mirar, sino cantar

La organización subraya que el festival nace con una idea clara: la participación del público. "La idea es que no vengan a mirar, sino a cantar", explican sus impulsores, quienes confían en que los asistentes se unirán a la fiesta, ya que "muchas de las canciones que se van a cantar las conoce todo el mundo".

Los miembros de la directiva recuerdan que en Ferrol "siempre se cantó de taberna" y que esta iniciativa busca visibilizar esa tradición. Con este evento, afirman, quieren demostrar que "en Ferrol donde reina la alegría" y combatir la idea de que la ciudad es "fea y aburrida".

Un programa por toda la ciudad

Aunque el epicentro del certamen estará en la taberna de Curuxeiras, bajo carpa en Ferrol Vello, las actuaciones se extenderán por toda la ciudad. Desde el viernes a las 18:00 horas, la música llegará a barrios como Canido, al Cruceiro de Canido y al centro, con un pasacalles que recorrerá las calles Magdalena y Real.

El programa se complementa con talleres, foliadas y degustaciones, que se suman a la Fiesta del Marisco organizada por la cofradía de pescadores de Ferrol. Según los organizadores, el público podrá disfrutar del marisco en la carpa del puerto mientras escucha las actuaciones.

Apoyo local y vocación de futuro

El evento cuenta con un amplio respaldo institucional y social, incluyendo el apoyo del Concello, la Xunta, la autoridad portuaria y las asociaciones de hostelería y comerciantes. Un total de 19 locales de hostelería colaborarán para ofrecer comidas y pinchos a los músicos participantes.

La asociación organizadora ya piensa en el futuro y aspira a que el certamen se convierta en una cita fija en el calendario cultural de la ciudad. El interés generado, con una media de 8.000 impactos por publicación en redes sociales, y las solicitudes de colaboración recibidas, les dan "ánimo para seguir en proyectos de más años".