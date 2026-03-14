Cabanas refuerza el control sobre la tala de madera para proteger sus caminos

El Concello de Cabanas ha recordado la vigencia de la ordenanza municipal que regula los procedimientos para la tala y saca de madera en el ámbito municipal. Según esta normativa, las empresas interesadas en realizar estos trabajos deben comunicarlo previamente.

Además, es obligatorio depositar una fianza que se devuelve al terminar la actividad, previa verificación del estado de las zanjas y caminos. El objetivo es asegurar el buen mantenimiento de las vías municipales y la reposición de los elementos dañados por la maquinaria pesada.

El gobierno local ha anunciado también que, en próximas fechas, reforzará la vigilancia sobre estas actividades, intensificando tanto la labor informativa como la de verificación del cumplimiento de la ordenanza.

Control de la vegetación en los márgenes

En otro orden, el consistorio informa de que se está avanzando en la notificación a los dueños de parcelas con vegetación que invade los caminos públicos. Ya se han identificado varios centenares de casos y se ha comenzado a contactar con los propietarios.

Se recuerda la importancia de mantener la vegetación dentro del límite de la propiedad para garantizar la seguridad en el tránsito de vehículos y peatones por las vías municipales.