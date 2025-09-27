COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Cabanas organiza nuevas actividades para acercar el medio marino a la ciudadanía

Habrá talleres, rutas a pie y paseos en barco con guía entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre

El barco Anduriño en Cabanas

Objetivo Viajar

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Concello de Cabanas celebrará en los próximos días las últimas jornadas del programa destinado a conocer y aprender sobre el medio marino del litoral del municipio. 

La programación incluye dos talleres que pondrán en valor el papel de la mujer en los entornos marineros, previstos para los días 30 de septiembre y 2 de octubre a las 17.30 horas en el CIMM. Además, se celebrarán talleres para todos los públicos el domingo 29 y el miércoles 8, también en el mismo espacio.

Las rutas a pie guiadas por la costa tendrán lugar los días 29 de septiembre, 1, 3 y 6 de octubre a las 12.00 horas, con salida desde el puesto de socorrismo. 

Asimismo, se organizarán salidas a bordo del Anduriño con guía incluido: el 30 de septiembre a las 10.30 horas; el 1 de octubre a las 11.00 y 12.30 horas; el día 6 a las 13.00 y 16.00 horas; y el miércoles 8 a las 17.00 horas. Para esta actividad es necesaria inscripción previa gratuita.

Todas estas propuestas cuentan con la subvención solicitada por el Concello de Cabanas al GALP, dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, lo que permite seguir acercando a la ciudadanía un entorno tan relevante para el municipio como es el mar.

