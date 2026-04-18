Cabanas busca un Técnico de Empleo y Desarrollo Económico

El Ayuntamiento de Cabanas ha anunciado la convocatoria para ampliar la bolsa de empleo de la plaza de Técnico/a de Empleo y Desarrollo Económico. El objetivo principal de esta iniciativa es crear un listado de reserva para cubrir posibles ausencias temporales o cualquier otra imposibilidad sobrevenida que afecte a este puesto.

Detalles de la convocatoria

La plaza está clasificada dentro del Grupo A, subgrupo A2, en la escala de administración especial. El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre. Las personas que resulten seleccionadas formarán parte de una bolsa de empleo que tendrá una vigencia de cinco años.

Requisitos y plazos

Los aspirantes interesados en participar en el proceso deben poseer una titulación de grado, diplomatura universitaria o equivalente, además de contar con el certificado Celga 4. El plazo para la presentación de solicitudes es de 5 días hábiles, finalizando el próximo 24 de abril.