COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Cabanas busca un Técnico de Empleo y Desarrollo Económico

El consistorio busca crear una lista de reserva para la plaza de Técnico de Empleo y Desarrollo Económico con una vigencia de cinco años

Concello de Cabanas

Concello de Cabanas

Concello de Cabanas

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Ayuntamiento de Cabanas ha anunciado la convocatoria para ampliar la bolsa de empleo de la plaza de Técnico/a de Empleo y Desarrollo Económico. El objetivo principal de esta iniciativa es crear un listado de reserva para cubrir posibles ausencias temporales o cualquier otra imposibilidad sobrevenida que afecte a este puesto.

Detalles de la convocatoria

La plaza está clasificada dentro del Grupo A, subgrupo A2, en la escala de administración especial. El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre. Las personas que resulten seleccionadas formarán parte de una bolsa de empleo que tendrá una vigencia de cinco años.

Requisitos y plazos

Los aspirantes interesados en participar en el proceso deben poseer una titulación de grado, diplomatura universitaria o equivalente, además de contar con el certificado Celga 4. El plazo para la presentación de solicitudes es de 5 días hábiles, finalizando el próximo 24 de abril.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 17 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking