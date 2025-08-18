El BNG de Cabanas denuncia el "abandono generalizado" de parques infantiles e infraestructuras

Estado de uno de los juegos de un parque infantil

El BNG de Cabanas ha denunciado el estado de abandono continuado de los parques infantiles del municipio, donde se acumulan graves deficiencias que, según los nacionalistas, suponen un riesgo para los menores. Entre las carencias, señalan columpios sin anclar, balancines sin asientos, juegos rotos y cuerdas sin reponer.

“Hablamos de espacios pensados para la infancia, que deberían ser seguros y estar en buen estado, y que hoy son la imagen de la incapacidad y del pasotismo del gobierno municipal”, indican.

BNG Cabanas Otro juego con problemas en el parque infantil

Desde el BNG recuerdan que llevan “año y medio” reclamando soluciones, sin que el gobierno local haya adoptado medidas efectivas. Además, advierten que el problema se extiende más allá de los parques infantiles, afectando a infraestructuras municipales de todo tipo. Mencionan específicamente el Centro de Interpretación del Medio Marino, que se encuentra lleno de pintadas, así como el paseo marítimo y diversos equipamientos en las parroquias.

“El abandono es generalizado y afecta a la calidad de vida de los vecinos”, concluyen, reclamando actuaciones inmediatas y una planificación seria para revertir una situación que consideran “inaceptable en un Ayuntamiento como Cabanas”.