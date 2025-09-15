El BNG de Ares exige la cobertura inmediata de una profesora de apoyo en el CPI As Mirandas

El BNG de Ares ha denunciado la "grave situación" que afronta el alumnado de Educación Infantil del CPI As Mirandas debido a la falta de personal. Según la formación, en este inicio de curso no se ha cubierto la plaza de una de las profesoras de apoyo que corresponde al centro, lo que supone una "reducción injustificable de recursos humanos" en una etapa educativa tan sensible.

El BNG subraya que esta situación se ve agravada por las obras de ampliación y reforma que se están llevando a cabo en el centro. Dichas obras, aunque necesarias, acumulan ya un retraso de tres meses sin una previsión de finalización a corto plazo. Como resultado, el alumnado de Infantil se ve obligado a compartir aulas y dispone de únicamente dos aseos de tamaño reducido, lo que les obliga a realizar constantes desplazamientos por el edificio.

El partido considera que, con la reducción de la docente de apoyo, la situación se vuelve "insostenible" y compromete seriamente la calidad educativa y el bienestar de los niños.

Por todo ello, el BNG de Ares exige la cobertura inmediata de la plaza vacante para garantizar el derecho de los niños y niñas a una enseñanza pública de calidad y en condiciones dignas.