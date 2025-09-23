COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
La Biblioteca Municipal de San Sadurniño reanuda sus clubes de lectura para todas las edades

La iniciativa gratuita busca fomentar la lectura con la creación de un nuevo club infantil y el reinicio de las reuniones para adultos, además de ofrecer acceso a una amplia biblioteca digital

Participantes en la biblioteca de San Sadurniño

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

2 min lectura

La Biblioteca Municipal de San Sadurniño retoma su actividad cultural con la vuelta de los clubes de lectura tras el verano. El objetivo es animar a la comunidad a participar en los encuentros de lectura tanto para adultos como para el público infantil, que se reunirán para leer, comentar y disfrutar de diversas actividades.

El club de lectura infantil, dirigido a niños de entre 4 y 8 años, tiene previsto formar un grupo de 15 participantes que se reunirán los martes de 18:30 a 19:30 horas.

Durante las sesiones, los pequeños leerán cuentos, realizarán manualidades y verán películas. La selección de libros para los próximos meses incluye títulos como 'O lobo sen rabo', la colección 'O dragón e a princesa', y clásicos de los 'Hermanos Grimm'. En caso de alta demanda, se estudiará la posibilidad de crear un segundo club.

El club de lectura para adultos continuará con sus encuentros mensuales, donde los participantes proponen, leen y comentan libros. La participación en ambos clubes es totalmente gratuita. Para inscribirse, basta con visitar la biblioteca o enviar un correo electrónico a bbliosansa@hotmail.com, indicando nombre, apellidos, dirección y datos de contacto.

ACCESO A LA LECTURA DIGITAL

Además de la oferta presencial, la biblioteca de San Sadurniño promueve el acceso a la lectura a través de los clubes digitales y la plataforma eBiblioDaCoruna, un servicio gratuito de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia.

Este recurso permite a las personas mayores de 14 años inscritas en cualquier biblioteca de la provincia acceder a miles de contenidos digitales.

Con solo un dispositivo con Internet y un correo electrónico, los usuarios pueden tomar prestados hasta cinco títulos simultáneamente.

Los plazos de préstamo varían: 21 días para libros y audiolibros, 3 días para películas y 3 horas para periódicos. La plataforma, accesible desde el navegador o una aplicación móvil, también ofrece funciones de accesibilidad, como lectura en voz alta y fuentes para personas con dislexia.

