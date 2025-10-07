COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
El Ayuntamiento de Ferrol pedirá a la Xunta que vuelva a colocar jaulas para atrapar jabalís en el barrio de Canido

La Delegación Territorial traslada la intención del Concello de adherirse al plan que permitirá el control de las incursiones de fauna salvaje en barrios

Foto de archivo de un grupo de jabalís

Redacción COPE Ferrol

El Ayuntamiento de Ferrol pedirá a la Xunta que vuelva a colocar jaulas para atrapar jabalís en el barrio de Canido. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, anunció este lunes, 6 de octubre, que la administración local iniciará los trámites para solicitar la colaboración autonómica en el control de jabalíes que incursionan en zonas urbanas y periurbanas de la ciudad, como en caso del barrio de Canido.

Aneiros mantuvo una reunión con el presidente de la AVV de Canido, Roberto Taboada, para abordar la preocupación vecinal por el aumento de estos avistamientos. La delegada recordó que la Xunta no tiene competencias directas en áreas urbanas, siendo la Administración local la responsable de la gestión en estas zonas.

Marco de colaboración técnica

La colaboración se articulará a través de un procedimiento que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático tiene habilitado para intervenir en ciudades afectadas. Esta medida se basa en la instalación de jaulas-trampa en puntos estratégicos. Según el marco de colaboración, la Xunta se encargará de asumir los gastos de adquisición, transporte e instalación de las jaulas, otorgar las correspondientes autorizaciones técnicas.

Mientras, por su parte, el Ayuntamiento de Ferrol deberá de determinar la localización más idónea para la instalación de las trampas y encargarse de la gestión completa de los animales capturados, incluidos los costes derivados.

Además, los ayuntamientos adheridos se comprometen a reducir las condiciones de refugio y encame que a menudo encuentran estos animales en terrenos de competencia local.

