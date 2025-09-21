As Pontes rinde homenaje a sus mayores en la II Jornada de Convivencia

As Pontes ha celebrado este sábado, 20 de septiembre, la II Jornada de Convivencia de las Personas Mayores, un evento que ha reunido a más de 500 vecinos en una multitudinaria comida de hermandad. La cita, que se consolida como uno de los encuentros sociales más importantes del año, sirvió para homenajear a las generaciones más veteranas del municipio.

Durante el evento, el alcalde, Valentín González Formoso, subrayó la importancia de la jornada para "reforzar los vínculos comunitarios y rendir homenaje a las personas que, con su vida y su ejemplo, han construido nuestro presente".

El acto incluyó un reconocimiento especial a varias vecinas centenarias:

Hortensia Freire Bouza (101 años)

Modesta López Carballeira (100 años)

María Penabad Piñón (102 años)

María Josefa Pico Fontao (100 años)

Celina Prados Pérez (100 años)

Aunque algunas no pudieron asistir, el Ayuntamiento les transmitió públicamente su "respeto y admiración por formar parte de nuestra historia colectiva durante más de un siglo".

También se entregaron detalles institucionales a Guillermo Tojeiro Bermúdez (102 años), el vecino más longevo presente, y a Carmen Campello González y Elvira Rivera Martínez (ambas de 94 años), las asistentes más veteranas.

La jornada concluyó con un sorteo popular, que contó con el apoyo del comercio local, y con actuaciones musicales a cargo de Marietta y el Dúo Boreal, que amenizaron una celebración marcada por la convivencia y el orgullo de pertenencia.