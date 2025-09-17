El aresano Enrique Ramil rinde homenaje a México con su nueva ranchera, "La reina duerme"

El cantante y compositor aresano Enrique Ramil ha lanzado su nuevo sencillo, "La reina duerme", su primera incursión en el género de la ranchera, coincidiendo con el Día de la Independencia de México. Con este tema, escrito por él mismo, el artista busca agradecer el apoyo que ha recibido en el país norteamericano.

"La reina duerme" es una ranchera que combina la fuerza dramática del mariachi con referencias a Paquita la del Barrio y Rocío Dúrcal, e incluso a personajes icónicos como Úrsula de La Sirenita. La canción, grabada con músicos y productores mexicanos, relata con ironía la historia de una mujer que narra las infidelidades de su esposo.

Este lanzamiento se suma a un año de grandes éxitos para Ramil, quien en 2024 fue galardonado con la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete Internacional en el Festival de Viña del Mar. A lo largo de 2025, el cantante ha consolidado su trayectoria internacional con actuaciones destacadas, como sus colaboraciones con La K'onga en Buenos Aires y con Francisco Céspedes en República Dominicana.

El artista aresano se prepara para el inicio de su nueva gira internacional, el "Soledades Tour", que arrancará el 14 de noviembre de 2025 en el Centro Cultural Roberto Cantoral de Ciudad de México. En este concierto, Ramil interpretará los temas de su álbum más reciente, Soledad, así como sus clásicos y el esperado estreno en vivo de "La reina duerme".