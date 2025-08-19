El ‘Ares Indiano 2025’ lanza su línea de merchandising con un toque de artesanía local

La octava edición del Ares Indiano, que se celebrará este 22, 23 y 24 de agosto, no solo invita a los visitantes a un viaje en el tiempo, sino que también les ofrece la oportunidad de llevarse un recuerdo único. El stand del Ayuntamiento, situado en el número 16 de la Avenida Saavedra Meneses, vuelve a contar con una amplia oferta de artículos tematizados para conmemorar el evento.

La gran novedad de este año es el resultado de una colaboración especial entre el Ayuntamiento, la Asociación Nuestra Señora de Chamorro y Autoservicios Familia. Los usuarios de la asociación han diseñado y confeccionado tres piezas exclusivas, cargadas de simbolismo: una bolsa de tela, un neceser y un imán de madera con forma de maleta.

Estas creaciones rinden homenaje a la memoria migratoria, con ilustraciones que representan edificios emblemáticos de la localidad como A Tenencia, la Alianza Aresana o el CIRS Cervás.

Además de estas novedades, el público también podrá adquirir otros artículos ya conocidos, como sombreros, alpargatas, bálsamos labiales, lanyards o vasos.

Todos estos productos estarán disponibles durante las tres jornadas del evento en el stand municipal para que los asistentes puedan llevarse a casa un pedazo de la historia indiana de Ares.