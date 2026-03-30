El alcalde de Ferrol asegura que la nueva comisaría de la Policía Nacional está “más cerca que nunca”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha realizado este mediodía una valoración positiva sobre los avances en la futura construcción de la nueva comisaría de la ciudad, en una rueda de prensa celebrada en el salón de recepciones del consistorio.

Lo ha hecho después de que el PSOE anunciara para la tarde de este lunes un acto en el Parador de Ferrol con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación, Valentín Formoso; y el portavoz socialista local, Ángel Mato, para abordar precisamente esta infraestructura.

Preguntado por esta iniciativa, el regidor popular ha defendido la gestión de su equipo y ha subrayado que los trámites con el Ministerio del Interior, que dirige el socialista Fernando Grande-Marlaska, han sido “intensos” y han culminado con la elección de “una parcela dotacional en el Sánchez de Aguilera que responde tanto al interés del Ministerio de Interior como al interés de la ciudad”. Según Rey Varela, “es muy satisfactorio haber encontrado este punto de encuentro en torno a un tema estratégico”.

El alcalde ha explicado que la cesión de los terrenos municipales permitirá redactar el proyecto constructivo de la comisaría antes incluso de que finalice la tramitación urbanística. “En la última comunicación que tuvimos con el ministro indicaban que la cesión puede ser previa a cualquier modificación urbanística. Tan pronto tengan la cesión, el Gobierno del Estado puede iniciar el proyecto de construcción”, ha señalado, añadiendo que “afortunadamente estamos más cerca que nunca de tener una nueva comisaría para nuestra ciudad”.

SIN FECHA CONCRETA

Rey Varela ha evitado dar fechas concretas para la firma definitiva de la cesión, aunque ha avanzado que confían en que “el ministro o el Ayuntamiento” puedan presentar próximamente el proyecto. “No voy a dar fechas exactas porque siempre tiene complejidad. No solemos dar fechas hasta que el tema esté encauzado”, ha matizado, insistiendo en que los contactos con Interior se han desarrollado con “lealtad institucional” y poniendo “los intereses de la ciudad por encima de los intereses partidistas”.

En un tono crítico con otros departamentos del Gobierno central, el alcalde ha ironizado con que “el Ministerio de Vivienda puede copiar lo que está haciendo el Ministerio de Interior” para agilizar la construcción de viviendas en Ferrol. “Estoy seguro de que va a haber aprobación definitiva del proyecto del Sánchez de Aguilera antes de que se remate el proyecto de construcción de las viviendas”, ha sentenciado.

PRESENTCIÓN DE LA CAMPAÑA ‘Toque Ferrol’

En otro orden de cosas, el alcalde ha presentado la nueva campaña publicitaria ‘Toque Ferrol’, un spot audiovisual que, según ha definido, busca mostrar “la esencia auténtica de nuestra ciudad” sin artificios. La pieza, que se difundirá a través de redes sociales y la web municipal, incide en la Semana Santa ferrolana, el patrimonio, los enclaves naturales y el orgullo de los vecinos.

Rey Varela ha explicado que se trata de “un homenaje a nuestra ciudad, mostrándola tal como es, tal y como la viven los que caminamos por las calles de Ferrol todos los días”.

El objetivo, ha añadido, es que los propios ferrolanos se conviertan en “embajadores” de la ciudad. “Cuando un ferrolano ve estas maravillosas imágenes no puede sentir otra cosa que orgullo”, ha subrayado.