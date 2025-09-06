Alarma en Ferrol por la proliferación de anémonas urticantes en aguas de la ría

La Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol ha emitido una alerta por la aparición de una gran concentración de anémonas urticantes en las orillas de varias playas y en la ría. Gustavo Chacartegui, patrón mayor de la cofradía, ha compartido una imagen que muestra la magnitud del fenómeno, describiéndolo como una "mancha enorme" que ha generado miedo entre los mariscadores.

Chacartegui ha señalado que la situación es "no menos preocupante" que la presencia, ya detectada en otras zonas, de la carabela portuguesa. Aunque la imagen no muestra esta última especie, el patrón mayor advierte del riesgo que suponen las anémonas, que pueden provocar irritaciones y reacciones alérgicas.

"En las orillas se acumula muchísimo", explica Chacartegui, "y aunque lleven el traje, tienen miedo de tocarla, porque tocas un poco la mano, luego te tocas la cara o la nariz o algo y te contagia". Según el patrón mayor, algunos mariscadores han manifestado su temor a meterse en el agua para realizar su trabajo.