Casi 30 personas recorren una etapa del Camino Inglés con el programa Explorer UDC

Un grupo de cerca de 30 personas ha participado este domingo en la tercera etapa del Camino Inglés, en un recorrido de más de 19 kilómetros entre Pontedeume y Betanzos. La caminata forma parte del Programa de Emprendimiento Santander X Explorer UDC, promovido por la Vicerrectoría de Estudiantes y Empleabilidad.

Los participantes fueron recibidos en el Torreón de los Andrade por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y la concejala de Turismo de Pontedeume, Ángela Piñeiro.

Durante el trayecto, los caminantes realizaron varias paradas estratégicas para conocer de cerca el entorno empresarial de la zona. Se detuvieron en el espacio de coworking A Casa do Pescador, en Miño, donde fueron recibidos por el concejal de Turismo, José Manuel Pantín. También visitaron el hotel rural Bemar do Camiño, en Paderne, y, al llegar a Betanzos, recorrieron el casco histórico y conversaron con representantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACEBE).

Esta iniciativa sigue la estela del proyecto de divulgación científica "Camiño ConCiencia", impulsado por investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI).

Su objetivo principal es recorrer las seis etapas del Camino Inglés para dar a conocer el Campus Industrial de Ferrol y su potencial en los ámbitos de la docencia, la transferencia y la investigación.