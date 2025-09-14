Héctor Bellerín lamenta "tener que jugar a 30 grados con 80 por ciento de humedad en septiembre, es inhumano"

Héctor Bellerín se sumó a las quejas por tener que jugar al fútbol con mucho calor.

El Levante-Betis de este domingo, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga en Primera División se disputó a más de 30 grados de temperatura, lo que no debió gustar a algunos jugadores, tal como manifestó el futbolista del Betis al término del partido.

En declaraciones a Movistar, Bellerín "me parece una barbaridad tener que jugar un partido a 30 grados con el 80 por ciento de humedad a primeros de septiembre. Para nosotros es inhumano, pero como tenemos una responsabilidad, lo hacemos".

Antes de todo, el jugador quiso especificar que su argumento "no es excusa" para justificar el empate a dos frente al conjunto granota.

"No tiene ningún sentido, no se puede trabajar así. Como jugadores, necesitamos que nos ayuden a hacer bien nuestro trabajo. De todas maneras, tanto ellos como nosotros hemos dado el cien por cien", añadió.

"Creo que se ha visto un partido muy bonito. Sabemos que no podemos empezar el partido con nuestros errores, pero me quedo con la reacción del equipo, y que pudimos haber salido con los tres puntos de este campo", valoró en el plano deportivo.

La queja de Héctor Bellerín se suma a la que se produjo tan solo un día antes por un responsable del Getafe, que dio cuenta de que seis espectadores fueron atendidos por un golpe de calor en el Coliseum durante la celebración del partido frente al Real Oviedo.