Ares da luz verde a la gran reforma del campo de fútbol de Prados Vellos con una inversión de 380.000 euros

El Concello de Ares cierra el año con una noticia clave para el deporte local. En la última sesión plenaria, la corporación municipal aprobó de forma unánime el proyecto de renovación y mejora del campo de fútbol municipal de Prados Vellos, una infraestructura esencial que soporta un uso intensivo por parte de clubes y escuelas deportivas.

Con un presupuesto de licitación de 379.059,42 euros, el Ayuntamiento busca elevar la instalación a los estándares actuales de seguridad y calidad federativa. El alcalde de Ares, Julio Iglesias (PSOE), destacó que la prioridad es renovar el césped sintético instalado hace más de una década, que ya ha cumplido su ciclo de vida útil.

Claves de la reforma: Versatilidad y modernización

El proyecto contempla actuaciones técnicas de gran calado para transformar la experiencia de juego. Así se hará la renovación total del césped y se instalará un sistema sintético de alta durabilidad adaptado a la normativa vigente.

Para optimizar los entrenamientos, se instalará una red separadora retráctil que permitirá dividir el terreno de juego de fútbol 11 en dos campos de fútbol 8 de forma funcional.

También se ejecutará una nueva red de riego con 8 cañones emergentes de largo alcance y se ampliará el sistema de drenaje para evitar acumulaciones de agua.

En el entorno del graderío se creará una solera de hormigón perimetral y se renovará la iluminación de la grada con tecnología LED para mejorar la visibilidad y reducir el consumo eléctrico.

Una apuesta continua por la eficiencia

Esta nueva inversión se suma a los esfuerzos realizados por el gobierno local en los últimos años para modernizar Prados Vellos. En 2021, el Concello invirtió 59.000 euros en luminarias LED para el terreno de juego y, en 2023, destinó 195.000 euros a la reforma integral de los vestuarios, mejorando drásticamente el aislamiento térmico y la fachada.

Con esta última gran intervención, el complejo deportivo de Ares se posiciona como uno de los más modernos y eficientes de la comarca, garantizando una vida útil prolongada para las próximas generaciones de deportistas.