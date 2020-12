La Xunta restablece la movilidad en Coristanco, Cee, Laxe, Carballo y Ponteceso

El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la pandemia de la COVID-19 ha acordado en su reunión del martes suavizar las medidas restrictivas en los municipios coruñeses de Coristanco, Cee, Laxe, Carballo e Ponteceso. Todos ellos pasarán al nivel básico de restricciones, con lo que se suprimirá la limitación de movilidad, la hostelería podrá cerrar a las 23 horas y se permiten reuniones entre no convivientes de hasta seis personas.

En la otra cara de la moneda están Fisterra o Carnota. Estos municipios pasan de no tener restricciones a un nivel medio alto por la escalada de casos. La decisión implica el cierre perimetral de las localidades además de medidas como el cierre a las 17h de la hostelería. El aforo interior de los locales no podrá pasar del 30% y en terrazas del 50%, con reuniones de un máximo de cuatro personas no convivientes.

El comité no ha levantado el cierre perimetral de A Coruña, cuya incidencia de coronavirus no llega a los parámetros necesarios para que la ciudad se sitúe en el nivel básico. De hecho, se ha decidido que una de las dos únicas ciudades en las que se restableció la movilidad, Santiago de Compostela, vuelva a estar cerrada perimetralmente debido al repunte de casos que se ha dado menos de dos semanas después de la medida.

Este miércoles, la consellería de Sanidade informará del Plan de Navidad para Galicia. En principio, el gobierno central permite reuniones de hasta diez personas no convivientes. El ejecutivo gallego hdefiende el criterio de limitar los encuentros a dos unidades familiares y no establecer un número máximo cuando los asistentes son convivientes.