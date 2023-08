Vecinos de O Martinete (A Coruña) denuncian petardazos y tiros desde un edificio okupa

Vecinos de O Martinete,en A Coruña, denuncian explosiones en el edificio okupado de la calle Luis Peña Novo. El viernes y el sábado los inquilinos ilegales de este inmueble, abandonado y a media hacer, lanzaron petardos para asustar a los vecinos de la zona.

No es la primera vez que ocurre esta cuestión. Antes era más grave, según relata Eva. Los okupas que viven de enfrente de su casa desde hace dos años le hacen tener que estar con la persiana bajada, comer y cenar con la luz apagada.

Audio Eva, vecina de O Martinete, denuncia los problemas que generan los okups de Luis Peña Novo





"Antes no eran petardazos, eran tiros con pistolas de balines. Y claro, tú no sabes hacia dónde van dirigidos", relata a COPE Coruña. Resalta que su hijo, con Asperger "entra en crisis" cada vez que oye un ruido fuerte y eso "hace que no evolucione mucho por con sus terapias".

A JUICIO CON LOS OKUPAS

Eva llegó a denunciar a los okupas. La gota que colmó el vaso fue que "uno de ellos me amenazó delante de mi hijo" y "fui a juicio con él". Señala que en el juzgado nombró "el tema de los tiros" y los problemas fueron a peor "al día siguiente del juicio dijeron ¿cómo? espera que nos acaba de dar una idea. Y empezaron a petardazos contra mi edificio".

Vídeo El edificio okupa de Luis Peña Novo, en mayo





El edificio pertenecía a la SAREB y, ahora, a una constructora. Sobre él pesa una orden de derribo que los vecinos demandan ejecutar para poner fin al principal foco de delincuencia de un barrio con muchas demandas pendientes.