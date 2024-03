Utiliza un coche fúnebre para transportar tablas de surf en la Costa da Morte

Víctor González es de Valencia, tiene 32 años y una pasión: el surf. Hace dos años y medio se fue de su tierra para asentarse en la Costa da Morte. Lo dejó todo. Su trabajo, su pareja. En definitiva, su vida. Y se dedicó a su sueño. Se mudó a Galicia y creó en la localidad coruñesa de Malpica Maldita Surfboards, una empresa de fabricación de tablas de surf artesanales. Pero Víctor no solo destaca por su afán emprendedor, sino por su curioso vehículo de trabajo. Porque se mueve de un lado a otro en un coche fúnebre.

La elaboración de una tabla con aspecto pétreo, de lápida para un amigo le abrió la idea de esta temática. Coincidió con que tenía que cambiar de coche porque “tenía un maletero pequeño” en un momento en el que las furgonetas se pusieron de moda. Los precios eran tan caros que le quedaron fuera del presupuesto: “todo el mundo quiere una furgoneta y son un producto de lujo”





Un Mercedes del 90

Víctor le dio vueltas y decidió comprar un vehículo fúnebre que “reflejara un poco la imagen de mi marca”. Después de rastrear el mercado, encontró el coche funerario ideal. Un Mercedes de 1990, negro y con una gran capacidad para llevar ataúdes, como son todos los vehículos que trabajan en entierros, pero también tablas de surf. Le da el mejor de los servicios: “Es genial, transportamos cerca de 35 tablas hace dos semanas del tirón. Es mavilloso para transportar también muebles, para transportar cualquier cosa que sea de madera”. El coche no es muy potente, “tiene 90 caballos” pero “lo bueno es que es súper sencillo, es un coche con un motor eterno y cuatro cables, no tiene nada de electrónica y bueno, va poquito a poquito”. La potencia limitada ayuda a Víctor “a meditar durante el camino, a no ir con tantas prisas como antes”.





El maletero tiene mucha capacidadCedida





Víctor adecuó el vehículo, lo rotuló con su marca y empezó a ir de un lado a otro con sus tablas de surf montado en el coche fúnebre e ir de un lado a otro con los encargos. Fue una revolución en el municipio. “Al principio impactó muchísimo porque nadie sabía nada”. Una vecina le quiso dar un consejo y le preguntó si sabía que era un coche fúnebre. Aunque lo más impactante le pasó en un barrio de A Coruña. “Al principio antes de que se me conociera con el coche, me decían que dejará de aparcar allí porque cada vez que lo hacía se moría alguien”, rememora.

Lo cierto es que este empresario, ahora, está encantado con el coche fúnebre, y cuando el Mercedes deje de funcionar, a buen seguro seguirá con otro modelo funerario. “Cuando te metes en este mundo descubres verdaderas joyas”, reconoce. “Mi idea es que este año voy a hacer un poquito de bolsillo y para el año que viene quiero pillarme otro fúnebre”. Está tan contento que lo tiene claro: “yo creo que no voy a volver a comprar un coche normal”.