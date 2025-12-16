Educación avala la seguridad de la EPA de Dénia y desmiente las deficiencias denunciadas

El Servicio Territorial de Infraestructuras Educativas de Alicante ha emitido un informe técnico tras inspeccionar las instalaciones del centro de Formación de Personas Adultas (FPA) Ramón Ortega de Dénia. La inspección, solicitada por una parte del alumnado y profesorado, concluye que el centro cumple la normativa y se encuentra en un estado de conservación adecuado, desmintiendo las deficiencias que habían sido descritas.

Un edificio que cumple la normativa

El informe confirma que "el edificio, construido en 1985, cumple las normativas técnicas y constructivas vigentes en el momento de su ejecución". Por tanto, no se le aplican de forma obligatoria las disposiciones posteriores. La unidad técnica añade que, respecto al estado de conservación, "no se han detectado las lesiones ni deficiencias descritas" en los comentarios de los demandantes, como filtraciones, grietas o problemas estructurales y eléctricos. El documento también señala que el ayuntamiento "ha atendido de forma diligente las incidencias surgidas".

Este informe despeja todas las posibles dudas sobre la seguridad de las instalaciones" Melani Ivars Concejala de Educación en el Ayuntamiento de Dénia

Próximas mejoras y actuaciones

A pesar del balance positivo, el informe apunta algunas mejoras. Entre ellas, la reversión de una partición interior para mejorar la ventilación, una medida que ya se ha ejecutado. También se insta a actualizar las medidas de emergencia y a realizar un simulacro anual. Estas acciones se ejecutarán en los próximos meses, junto con la reforma de los lavabos, ya prevista para 2026, y el cambio de toda la iluminación a led, que se realizará durante las vacaciones de Navidad.

La concejala de Educación, Melani Ivars, ha valorado positivamente el informe, insistiendo en que "confirma que el ayuntamiento ha atendido en todo momento las reformas y mejoras necesarias para mantener el centro operativo". Sobre todo, ha añadido Ivars, "este informe despeja todas las posibles dudas sobre la seguridad de las instalaciones".