“Os suplicamos vuestra ayuda”: el llamamiento de una enfermera de planta COVID de A Coruña

El Ministerio de Sanidad apunta a una “estabilización a la baja” de la curva del coronavirus, pero la realidad en áreas sanitarias como la de A Coruña, donde parece no haber un techo en el incremento de casos, está muy lejos de pensar en esta tendencia. De ahí que cada vez sea más personal de hospitales el que pida a la población su colaboración para intentar contener una pandemia que se está demostrando incontrolable.

El último mensaje en esta dirección es el de Monica Pérez Taboada, enfermera de una planta COVID en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Esta profesional ha pedido “ayuda” a la población general para un autoconfinamiento porque la situación actual en este centro es "muy preocupante"

“Os pedimos, mejor dicho, os suplicamos vuestra ayuda”, dice esta enfermera, que revela que los profesionales están “agotados” y “sobre todo, desanimados” al ver cómo muchas personas siguen su vida normal pese a esta situación extrema. “está claro que no hemos sabido transmitir el mensaje o bien no ha calado entre la población”, asegura.

“Lo cierto es que no sabemos qué hacer para que la gente se conciencie de que no debemos tener contacto social más que para lo imprescindible”, afirma, al tiempo que pide que en estos momentos se salga solo para actividades imprescindibles, como ir a la compra, al médico, a trabajar o al colegio. “No sabemos si es que la gente no lo entiende o no es capaz de hacer este esfuerzo”,

"La situación en el hospital de A Coruña es muy preocupante, y nos sentimos muy impotentes todo el personal”, asevera. Por eso, insiste en esa petición de autoconfinamiento con una frase rotunda: “Si no tomáis todos las medidas esto no se va a acabar nunca, y mucha gente morirá, y tenemos que verlos morir en la planta. Por favor, cuidadnos a los que os cuidamos”

MÁS DE 4000 CASOS ACTIVOS

El área sanitaria de A Coruña- Cee ha vuelto a registrar un récord de casos activos desde el inicio de la pandemia, y por primera vez superan los 4000, hasta llegar a 4124 positivos. La cifra de nuevos contagios en 24 horas también es la máxima hasta ahora, con el diagnóstico de 441 infecciones de COVID. La presión hospitalaria sigue subiendo hasta 226 ingresos, con 38 personas en Unidades de Cuidados Intensivos.

La tasa de positividad es del 16,46%. La incidencia en la ciudad de A Coruña alcanza un tope de 619 casos por 100.000 habitantes a 14 días. En Arteixo, uno de los tres municipios de Galicia en los que se ha cerrado la actividad no esencial, llega a los 1539.