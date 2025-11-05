López Ufarte: "No hay un once titular, es toda una plantilla la que está disponible"

El exfutbolista y leyenda de la Real Sociedad, Roberto López Ufarte, ha analizado la contundente victoria del equipo txuri-urdin en el derbi vasco frente al Athletic Club. En su intervención en el programa Deportes COPE Gipuzkoa, el ahora comentarista de Tiempo de Juego ha señalado que uno de los factores decisivos para el triunfo residió en el dominio del centro del campo.

La medular, clave del éxito

Según López Ufarte, la clave del partido estuvo "sobre todo, en el centrocampo". Destacó el rendimiento de los tres jugadores que formaron la medular, refiriéndose a Brais Méndez, Jon Gorrotxategi y Carlos Soler, quienes "rayaron a gran altura". Para el exjugador, la superioridad en esa zona del campo fue fundamental para inclinar la balanza a favor de los locales.

Además del gran trabajo en la medular, el análisis de López Ufarte también pone en valor el rendimiento de otros jugadores. En ataque, ha vuelto a elogiar a Mikel Oyarzabal, de quien dice que "está yendo a más con pocos espacios", así como la aportación de Barrenetxea. Defensivamente, considera que "el equipo estuvo bien, fuerte, aguerrido", por lo que, en su opinión, "la Real mereció ampliamente ganar".

La fuerza del grupo

El once presentado por Imanol Alguacil es, para López Ufarte, "reconocible" y del gusto de la afición. Sin embargo, ha querido ir más allá, subrayando la importancia de tener un fondo de armario competitivo. Puso como ejemplo a Take Kubo, que "cuando salió, pues también hizo cosas interesantes", lo que demuestra la calidad de toda la plantilla.

No hay un once titular, es toda una plantilla la que está disponible" Roberto López Ufarte Comentarista de Tiempo de Juego y leyenda de la Real Sociedad

En este sentido, el mítico extremo txuri-urdin ha sido contundente en su reflexión: "Yo siempre digo que no hay un once titular, sino que es toda una plantilla la que está disponible para el entrenador". Esta idea, según él, es fundamental para afrontar una temporada tan exigente con LaLiga y la Champions League.

Un mensaje para Zucic

Preguntado por la situación de un jugador con menos minutos como Luka Zucic, López Ufarte, aunque prudente —"no soy nadie para para dar un consejo"—, le ha mandado un mensaje claro. Desde su experiencia, la única vía para revertir su situación es el trabajo diario.

Sucic tiene que mostrarse más competitivo" Roberto López Ufarte Comentarista de Tiempo de Juego y leyenda de la Real Sociedad

La receta del veterano es clara: "Sí es cierto que desde fuera, lógicamente, él tiene que mostrarse, ser competitivo y trabajar en los entrenamientos para que el entrenador se vea obligado a ponerle". Y ha sentenciado con rotundidad: "Lo demás, todo son palabras que que se las lleva el viento".

