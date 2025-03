Las secreciones fétidas de una rana podrían ser la esperanza para el futuro de la salud mundial

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial. Por ello, la investigación es la clave para hacer frente a las bacterias superresistentes.

En este sentido, la Universidad de A Coruña (UDC) ha hecho pública una investigación que aporta un rayo de esperanza para combatir estos microorganismos. Y lo hace gracias a una especie de rana bastante desagradable.

Péptidos de rana

La investigadora del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la UDC, Lucía Ageitos, ha participado, como parte de su estancia predoctoral en la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), en una investigación sobre el uso de secreciones de rana para combatir superbacterias. En concreto, ha estado con el equipo liderado por César de la Fuente para desarrollar una parte de su tesis en la que realizan péptidos sintéticos inspirados en una especie de rana llamada ' Odorrana andersonii', caracterizada por su mal olor.

UDC La doctora Lucía Ageitos

Este anfibio segrega péptidos antimicrobianos que le ayudan a combatir infecciones bacterianas y fúngicas para sobrevivir en su hábitat de aguas estancadas. La investigación ha sido publicada esta semana por la revista científica Trends in Biotechnology, con la doctora Ageitos como autora principal.

Desarrollo de antibióticos efectivos

Los resultados generan expectativas positivas en el desarrollo de potenciales antibióticos, vencer la resistencia de las superbacterias o evitar que esos fármacos antibióticos eliminen también las bacterias buenas del sistema digestivo humano.

Getty Images Foto de archivo de una investigación

Machine Biology Group, el equipo de investigación de la Universidad de Pensilvania, utilizó biología sintética y modelado computacional para este estudio. La parte experimental, en la que ha participado la doctora Ageitos, tuvo lugar en 2020, durante la pandemia. En ese período, pudo llevar a cabo gran parte de la investigación

Las posibilidades del veneno de avispa

No es la primera vez que Lucía Ageitos combate la resistencia a antibióticos con animales. El año pasado, participó en otra investigación con el grupo de César de la Fuente. En este caso, convertían péptidos tóxicos extraidos del veneno de avispa en un antibiótico.

Este estudio recibió el premio “Hot-Paper 2023” do Cell Reports Physical Science, además del “Best Chemical Biology Paper of 2023” por la editorial Cell Press. Actualmente, Lucía Ageitos se encuentra en una estancia postdoctoral en el Scripps Institution of Oceanography de San Diego, en Estados Unidos. Allí, extiende su línea de trabajod el CICA, buscando aplicaciones clínicas a productos naturales de origen marino.