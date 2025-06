Dire Straits Symphonic hace historia en A Coruña: "Llevad pañuelos, porque vais a llorar"

Esta noche se va a celebrar en A Coruña una experiencia "irrepetible", "única" en el mundo. En este Día de la Música, la banda tributo Great Straits y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) se dan la mano para recuperar los grandes clásicos de Dire Straits con base de rock pero con acompañamiento sinfónico. Sonarán 75.939 notas en 90 minutos.

Óscar Rosende, líder de la banda tributo llevaba más de una década soñando con este proyecto que, por fin, se materializará a las nueve de esta noche en el Palacio de la Ópera de A Coruña, junto a los más de 70 músicos de la OSG. La adaptación de las canciones de la mítica banda británica realizada por Adrián Saavedra promete reinventar los clásicos de Dire Straits en versiones que ni siquiera Mark Knopler imaginó jamás. "Es un excepcional y arduo trabajo de Adrián Saavedra y esas son las notas que van a ejecutar la orquesta en esos 90 minutos. Se van a escuchar las canciones de Dire Straits como nunca nadie las escuchó, ni como nunca nadie las tocó, ni Dire Straits", subraya Rosende.

"No va a haber ninguna que no os emocione", asegura Rosende. Y no solo es una promesa: durante los ensayos, hasta los propios músicos se han sentido sobrepasados por la intensidad emocional de piezas como Private Investigations, que será interpretada por primera vez por la banda en esta ocasión tan especial. "Yo la estaba reservando para el día 21 y es una de las canciones que os puedo asegurar vais a flipar", apunta.

una travesía de 13 años

Todo comenzó como un sueño en la cabeza de Rosende hace más de 13 años. "Siempre me imaginé cómo sonarían las canciones si las lleváramos a lo sinfónico. Y pensé: si no lo ha hecho nadie, ¿por qué no hacerlo nosotros?", recuerda. Tras una primera reunión con el entonces gerente de la OSG, Andrés Lacasa, la respuesta fue un rotundo "sí". Reconoce Rosende que "hay muchos nervios" y que será consciente de la dimensión de este espectáculo "cuando acabe todo". "No sé si conseguiré despertarme de lo cansado que voy a estar", añade. "Por fin voy a cumplir ese sueño loco de hace tantos años", destaca.

A pesar de que estamos ante un concierto único, Rosende lamenta el respaldo institucional que reconoce ha sido "mínimo", aunque eso no ha frenado al equipo detrás del proyecto. "Este es uno de esos proyectos del 1%: hechos a pulmón, sin respaldo grande, pero con mucho corazón", subraya Rosende.

El concejal de Cultura y Turismo del ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, ha señalado que "A Coruña es una ciudad de grandes artistas musicales y uno de ellos es Óscar Rosende, que es la persona que mejor emula del mundo al maestro de la guitarra Mark Knopfler". "Nuestra OSG continúa mostrando todo su potencial musical y una extraordinaria manera de adaptarse a cualquier estilo y repertorio", ha celebrado Castro.

Cedida Oscar Rosende, líder de la banda tributo Great Straits

un concierto que trasciende fronteras

La expectativa es tal que, según el propio Rosende, "hay gente que se hará diez horas de coche desde Euskadi, Andalucía o Valencia solo para ver este concierto". Algunos incluso lo han descrito en redes como "el mejor regalo de cumpleaños". La selección de temas incluye joyas como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo and Juliet, Money for Nothing y, por supuesto, Brothers in Arms, cuya versión con la London Symphony Orchestra en 1997 fue una de las semillas de inspiración para este proyecto.

Un libreto que se ha hecho llegar a Mark Knopfler. Aunque no hay respuesta, Rosende sabe que los arreglos han llegado a manos de Guy Fletcher, su mano derecha. "Sé que le han llegado y que los verá. Y con eso ya me basta", dice Rosende.

Cedida Cartel oficial del concierto

¿HABRÁ MÁS CONCIERTOS?

"Este es el único concierto que haremos en Galicia. Si hay más, serán fuera, pero nada será como este primero así hagamos 300", recalca Rosende con firmeza. Por eso, insiste en que quien tenga dudas, no debería pensarlo demasiado. "Va a ser único. Llevad pañuelos, porque vais a llorar". Las últimas entradas se pueden adquirir en www.ataquilla.com, en las taquillas de la plaza de Ourense y del Palacio de la Ópera.