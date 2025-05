Los premios que unen a los senegaleses que trataron de salvar a Samuel Luiz con el proyecto textil de Cáritas

Los dos senegaleses que intentaron salvar a Samuel Luiz recibirán un nuevo premio. Ibrahima Diack y Magatte N´Diaye, los únicos que intercedieron para tratar de parar la agresión grupal en el Paseo Marítimo en julio de 2021, serán reconocidos con uno de los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE

Los galardones se entregarán el 5 de junio, en el transcurso de una gala que se celebrará en el Teatro Colón de A Coruña. Son la máxima distinción que concede el Grupo Social a nivel autonómico. El objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Reconocimiento a la valentía

En la categoría de Persona Física, el Solidarios es para Ibrahima Diack y Magatte N´Diaye, las dos únicas personas que trataron de interceder para salvar la vida del joven Samuel Luiz, asesinado en A Coruña, el 3 de julio de 2021. En aquel momento, los dos jóvenes no tenían papeles que regularizaran su situación en el país, por lo que implicarse en ese altercado violento suponía para ellos “un riesgo múltiple”, incide la ONCE y, sin embargo, “ninguno lo dudó”.

Su valentía, resaltan, se prolongó hasta testificar durante el juicio y sus testimonios fueron claves para identificar a los culpables. Entre las declaraciones que han resaltado, es que “las personas sin valores no son nada”.

Premio a Arroupa

El galardón en la categoría de Empresa es para Arroupa-Moda Re, el proyecto promovido por Cáritas que se centra en la recogida, reutilización y reciclaje de ropa usada. Su objetivo es fomentar la economía circular y generar empleo para personas en riego de exclusión.

Tienda Arroupa de la Calle Barcelona de A Coruña

Arroupa cuenta con una red de tiendas solidarias en toda España y esto supone la gestión de más de 44.000 toneladas de residuos textiles, lo que supone “un destacado impacto social, ambiental y económico”. En Galicia, gestionan puntos de recogida y tiendas solidarias en Santiago de Compostela, Coruña, Ferrol, Arteixo o Carballo.

Proyecto Hombre

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón es para Proyecto Hombre, implantado en Galicia desde enero de 1990. La entidad , con esta amplia trayectoria, se ha convertido en una “iniciativa novedosa”, cuya finalidad siempre ha sido “la rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por drogodependencia y otras adicciones”.

Desde la ONCE destacan que sitúan la “dignidad de la persona” en el centro de sus programas. Cuentan con centros en Santiago, Vigo, A Coruña y Ourense, con un modelo de intervención terapéutica adaptado a las necesidades individuales de cada persona.

Otros premios

El Premio Solidarios en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación es para el reportaje de ‘La Voz de Galicia’ titulado “Los campeones de Ortigueira hacen teatro: El País de las Maravillas”, elaborado por Ana F. Cuba y publicado el 24 de junio de 2024. El artículo destaca la obra teatral “El país de las maravillas”, un musical inspirado en el cuento de Lewis Carroll adaptado y ambientado en Ortegal. La obra es interpretada por una treintena de personas con discapacidad, usuarias de Aspromor.

El reportaje narra como los actores y actrices, junto con colaboradores, y el impulso del director Quico Bouza, han trabajado para llevar a cabo esta producción. Muestra que las personas con discapacidad pueden ser protagonistas en el ámbito artístico, rompiendo barreras y prejuicios.

Finalmente, el Premio Solidarios de la categoría de Estamento de la Administración Pública es para el Centro Dramático Galega. La compañía pública de teatro de Galicia ha sido creada con el objetivo de promover, producir y difundir el teatro gallego profesional. Depende de la Axencia Galega das Industrias Culturais que, a su vez, forma parte de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.

Destaca por su importante labor pedagógica, realizando numerosas actividades formativas y divulgativas sobre la historia del teatro y la cultura gallega. Creado en 1984, cumple un destacado papel para acercar la cultura escénica a todos los públicos. Subrayar su constancia para lograr la accesibilidad de sus espectáculos, creando un sistema pionero que permite la interpretación en lengua de signos, la lectura de subtítulos y la audiodescripción.

Jurado de los Premios Solidarios ONCE

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2025 lo han formado Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia; Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia; Maria Alonso, presidenta de FAXPG; Marcos Gomez Paz Roñó, secretario autonómico de Cruz Roja; y Carlos Varela Castiñeiras, periodista del Gabinete de Comunicación de la Administración Económica.