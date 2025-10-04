La Xunta respalda en Ferrol la campaña ‘Comercios que cuentan historias’ dentro de la iniciativa ‘Tu comercio local es extraordinario’

El director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este pasado viernes las actividades de la campaña Comercios que cuentan historias, organizada por el Centro Comercial Abierto Ferrol-A Magdalena con el apoyo de la Xunta, en el marco de la iniciativa autonómica Tu comercio local es extraordinario.

La propuesta , que todavía tiene lugar este sábado en Ferrol, y en la que también participan bares y restaurantes de la Asociación de Hostelería de Ferrol, incluye actividades de dinamización vinculadas al consumo en el comercio de proximidad, como una ruleta gigante, conciertos, juegos infantiles, concursos gastronómicos y visitas guiadas por la historia de la ciudad a través de tres rutas temáticas: Comercio Ilustrado, Comercio en el Camino y El comercio cuenta leyendas.

En total, toman parte cerca de un centenar de establecimientos asociados y se repartirán 2.000 euros en premios en tarjetas regalo para canjear en el comercio local.

EJEMPLO DE DINAMIZACIÓN

Durante la visita, Gabriel Alén destacó que esta campaña “es un ejemplo de la capacidad de innovación y dinamización de los centros comerciales abiertos, que contribuyen tanto a poner en valor el tejido comercial como a revitalizar las calles y espacios públicos”.

Además, recordó que Comercios que cuentan historias fue una de las cinco iniciativas reconocidas por la Xunta a nivel gallego, con una aportación extraordinaria de cerca de 20.000 euros, por su carácter innovador, la creatividad de las propuestas y su impacto cultural y económico.