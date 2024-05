¿Por qué no debes llamar "abuelo" a una persona mayor?

"Qué lindos estos abuelos", junto con una foto de varias personas mayores descansando en el banco de un parque. Lo que podría ser perfectamente una entrada tierna en cualquier Instagram, en realidad, no es la mejor de las opciones.

Es lo que recoge la Guía para una comunicación libre de edadismo hacia las personas mayores que se ha presentado en los últimos días en Galicia, por parte de Afundación y la organización de defensa de los derechos de los mayores HelpAge International España. En la elaboración, participaron la Universidade de Vigo y la Universitat d'Alacant.





Y, ¿por qué no abuelo o abuela? Según esta publicación, la palabra no sería apropiada para referirse, en general, a personas mayores. Considera que "homogeneiza excesivamente, es inapropiado que se defina a un grupo etario a través de un rol familiar que puede o no darse".

"Boomer", un microedadismo

Según el informe mundial sobre el edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021, 1 de cada 2 personas somos edadistas. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, puesto que "Cuentan con una gran aceptación social y con una gran capacidad formativa".

De hecho, la publicación habla de "microedadismos habituales" en conversaciones del día a día como expresiones como "eso es muy boomer" o "te estás haciendo mayor", puesto que "generalizan una única visión sobre las personas mayores discriminatoria y que falsea la realidad de las sociedades del siglo XXI". DE este modo, contribuirían a consolidar tópicos y discriminaciones que no se corresponden con "el estado de salud, el tipo y nivel de actividad, la productividad y otras características socioeconómicas de los adultos mayores" en la actualidad.

Lenguaje e imágenes que refleje la diversidad

La publicación considera como punto de partida que "Al igual que ha ocurrido con el racismo primero y el sexismo después, es necesario que la sociedad, en general, sea consciente del problema que implica el edadismo y, a partir de ahí, exista un pacto social que implique a todo tipo de instituciones en la lucha". En este objetivo, los medios son una de las instituciones principales en este proceso. Por ello, da consejos para evitar "términos y expresiones que generalicen en exceso, homogeneizando a todos, hombres y mujeres bajo una única versión y visión".

Las autoras también se detienen en aspectos como el relativo al tratamiento de las mujeres mayores en los medios de comunicación, la poca participación de voces de personas mayores en los medios, o el relato fotográfico que mantienen los medios de comunicación sobre los mayores. "Se las caracteriza en papeles secundarios, en el que su sexualidad ha sido anulada, su valor social depende de su capacidad como cuidadora o abuela y se ignoran sus necesidades, inquietudes y sus proyectos vitales", por lo que aboga por una imagen "real y no estereotipada" para visibilizar "cómo se pueden disfrutar y vivir las diferentes etapas de los diversos procesos de envejecimiento»".

La guía de comunicación aboga por hacer desaparecer del discurso negativo de los medios palabras como viejo o vieja, anciano, jubilada, pensionista o abuela, o expresiones como tercera edad. Al contrario, "se debe reconocer la diversidad de los adultos mayores, y esto no se puede hacer a través del uso generalizado e inapropiado de los anteriores términos. Envejecer, el logro de la longevidad no puede asociarse al estereotipo estigmatizado que se asocia a lo viejo, a lo estropeado", concluye.

Gracias a Afundación, hay una versión en gallego del documento. La obra social de ABANCA ha firmado un convenio para continuar desarrollando con Help Age continuar desarrollando "acciones de sensibilización en materia de derechos a favor de las personas de más de 65 años"