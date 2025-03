Tiene un piso turístico en A Coruña y le llega una notificación de cierre: "No sé dónde pretenden que se aloje la gente"

Nuevo paso en la cruzada del Ayuntamiento de A Coruña contra las viviendas de uso turístico. El gobierno local ha abierto 16 expedientes a otros tantos pisos. 12 lo han hecho a raíz de denuncias de vecinos y otros cuatro, de oficio.

la visión de Un propietario afectado

Son expedientes disciplinarios en los que comunican a los propietarios la orden de cierre del negocio. Un nuevo jarro de agua fría para el alojamiento turístico de A Coruña. Hemos hablado con un propietario que recibió una orden de cierre por no adecuarse al plan general Le pilló totalmente por sorpresa.

Él entiende que el piso está en regla, ya que cuenta con el título habilitante de la Xunta, competente en Turismo. Incluso llegó a consultar si todo estaba bien. “Yo en su día incluso llamé al ayuntamiento y me dijeron que no era necesario nada, que eso era suficiente y ahora me encuentro, me encuentro con esto, después de tantos años y de una inversión realizada”, declara a COPE. Lamenta este pronunciamiento “con carácter retroactivo y después de tantos años”.

No solo para turistas

Compró y reformó un piso “que llevaba vacío 30 años” para dedicarlo a alojamiento, y no solo de turistas, sino también “a trabajadores, a profesores, a estudiantes, a lo largo de estos siete años alojé a diferentes personas”. Especialmente en invierno llegan “trabajadores por meses, a veces trabajadores que vienen de lunes a viernes...”. Ahora, se pregunta “¿Un trabajador que necesite venir a A Coruña, dónde pretenden que se aloje? Supongo que en Arteixo o igual en un hostal”.

Noela Bao Hotel Eurostars Atlántico

Está mirando con su abogado cómo recurrir este cierre, pero se siente víctima de la “injusticia” y de la “indefensión jurídica”. “Tomas unas decisiones en función de unas leyes y, después de más de cinco o seis años, vienen ahora a tratar de aplicar una cosa que está regulada de 2017", lamenta.

Ha hecho cálculos y duda que, con pasos como estos contra la vivienda turística, se solucione el problema del alquiler. De cerrar el 80% de VUT de A Coruña, como calcula el sector, el impacto en el precio medio son “diez euros , es difícil pelearse con las matemáticas”

Petición de cambio de uso

Desde Aviturga, la asociación de propietarios de viviendas de uso turísticos de Galicia, lamentan que se estén poniendo ya en marcha medidas del “criterio interpretativo” de una ordenanza de regulación que todavía no ha entrado en vigor en a Coruña “Ellos entienden que ya está vigente ahora. Por eso aplican el carácter retroactivo”, señala Rafael Serrano, vicepresidente de Aviturga. Por eso, “entienden que las viviendas de uso turístico son una actividad económica asimilada a los usos hosteleros” y, como tal, en el planeamiento “solamente podrían estar en los bajos o en los edificios completos".

COPE Coruña Rafael Serrano, vicepresidente de Aviturga, en COPE

Pide que este tipo de viviendas se equiparen, en todo caso, a las oficinas. Lamenta lo que considera un nuevo “atropello” que va a perjudicar a los intereses de la ciudad cuando “están cumpliendo todos los requisitos legales”.

“Va a perder potencia turística A Coruña”, vaticina, al tiempo que cree que, al primar a las empresas turísticas, se acabarán por vaciar los centros de las ciudades de viviendas. “En estos momentos lo que hay es una compatibilidad de usos y muchísimos. El 85% de los propietarios solo tienen una vivienda que alquilan unos meses al año Entonces el resto del año esa vivienda tiene un uso de vivienda ordinaria. La usa el propietario, se alquila para estudiantes, o se alquila para gente que visita la ciudad. Se van a desnaturalizar los centros de las ciudades. Es un error”, asegura,

Esta semana, presentarán alegaciones a la ordenanza de viviendas turísticas de A Coruña que prevé entrar en vigor este mismo verano