El paso en el que no debes despistarte si no quieres sufrir una intoxicación en verano con la tortilla de patatas: "Durante dos segundos"

¿A quién no le gusta la tortilla? Otra cosa es si con cebolla o sin cebolla. Pero este plato tan popular que podemos encontrar en casi cualquier lado: bar, restaurante, supermercado...puede tener sus riesgos, sobre todo ahora en verano y con altas temperaturas, sino adoptamos una serie de medidas de seguridad alimentaria. La receta es muy simple: patatas troceadas a las que se les añade huevo batido en una sartén con un poco de aceite.

Más allá de la receta, la elaboración de este producto debe seguir unas mínimas normas. El jefe de seguridad alimentaria de la consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, José Ángel Viñuela, apunta que lo primero es que la tortilla esté "bien cuajada". Hay una norma nacional, explica, que determina que debe cocinarse a "una temperatura de 72 grados durante dos segundos. Ahí se puede considerar que casi es una tortilla pasteurizada".

En el caso de otro tipo de tortillas, como la conocida y tradicional tortilla de Betanzos, que el huevo está prácticamente líquido, se establece otro margen de temperaturas. En este caso, "bajas a 68 grados. Ahí ya no llegas a cuajar totalmente la proteína. Ahora bien, ¿qué tienes que hacer con esas tortillas? Consumirlas inmediatamente". Es decir, aclara, "preparo unas patatas, bato los huevos, cojo la cortilla, me la como. Y todo esto sin descanso, de forma consecutiva".

brote de salmonelosis en un festival en a coruña

Viñuela asegura que un festival al aire libre "no es el escenario más adecuado" para elaborar este tipo de producto "y servirlo para ser consumido, máxime teniendo en cuenta la ola de calor, las elevadas temperaturas ambientales...". Además, una tortilla poco cuajada incrementa el riesgo de intoxicación. "Si el interior de la tortilla no lo he sometido a un tratamiento térmico suficiente, es decir, si no está bien cuajado, la probabilidad de que en esa tortilla haya presencia de salmonela y se multiplique hasta niveles inaceptables es más elevada", añade.

Se investiga ahora el origen exacto del brote, es decir, si estuvo en la materia prima, el huevo, o en la elaboración del plato o en su conservación. Y es que , indica Viñuela, la vía de contagio de la salmonela es por la alimentación o por el contacto con manos contaminadas. Se está analizando la granja que proporcionó los huevos para determinar la posible existencia de salmonela en las gallinas ponedoras.

"La salmonela podría haber venido con el huevo, con la materia prima de la tortilla y podría haberse multiplicado significativamente durante el proceso de preparación. Temperaturas altas, recipientes quizás inadecuados, todo el tiempo en que la preparamos, todo ese tiempo trabaja a favor de la salmonela", subraya. El problema, además, es que no se puede detectar, porque un alimento contaminado por salmonelosis, como la tortilla, "no cambia de color. Porque tenga un excesivo número de patógenos que me puedan causar daño, en este caso salmonela, va a seguir teniendo el mismo aspecto, mismas características, no va a oler mal".

Según el último balance facilitado por la consellería de Sanidade, hay 159 personas afectadas por este brote de salmonelosis, 53 de ellas ingresadas en hospitales, sobre todo, por deshidratación tras episodios de fuertes diarreas y vómitos.

¿los afectados pueden reclamar?

¿Pueden reclamar los afectados por este brote de salmonelosis? Según la organización de consumidores FACUA, sí. Su secretario general, Rubén Sánchez, asegura que "tienen derecho a reclamar, a pedir en función del perjuicio causado, del número de días de baja que están o vayan a estar". La reclamación, indica, hay que hacérsela a la organizadora del evento, "independientemente de que, a la vez, esa empresa tenga relación con otras empresas que hayan ido montando esos locales de comida en el interior". El usuario, subraya, tenía "el contrato con el organizador del evento que, teóricamente, tendría que haber garantizado que todo lo que allí se servía estuviera en buenas condiciones".

Entre los documentos a presentar a la hora de realizar la reclamación están los informes médicos tras haber acudido a centros sanitarios, a hospitales. "En el informe se indica el origen de lo que les ha ocurrido, viene el dato médico de que es una intoxicación alimentaria por salmonela", añade. Por otro lado, hay que presentar la entrada con la que acreditan que han sido "clientes" y si tienen, "justificantes del gasto del local de comida rápida en cuestión, mejor, pero, en cualquier caso, tendrían ya una relación directa".

Cuando tengamos toda la documentación en nuestras manos hay que remitir un escrito a la empresa organizadora por correo electrónico, y si no disponemos de esa dirección de mail, "enviarle un burofax".

¿Cuál es la cuantía de las indemnizaciones? Eso se determina en función del "número de días que hayan estado mal y del nivel de afección que hayan sufrido". En todo caso, no estaríamos hablando de "elevadísimas cantidades de dinero. No estamos hablando de una indemnización de miles de euros". "Pero en cualquier caso, es dinero que hay que reclamar a la empresa", concluye.

Desde FACUA consideran también que la Xunta de Galicia tiene que hacer más controles en eventos donde se van a colocar establecimientos de comida rápida, de comida ambulante que podrían, apunta Rubén Sánchez, "estar incumpliendo sus obligaciones en cuanto a la conservación de alimentos, a la higiene del personal...". Inspecciones que, afirma, se tendrían que hacer igual que a cualquier bar o restaurante.

"Tienen que enviar inspectores de sanidad el mismo día del evento, a controlar sobre la marcha cómo se está atendiendo, si se está cumpliendo la normativa y, en caso de detectar alguna anomalía grave, clausurar el local de comida y abrir expediente sancionador". Todo con la idea de que lo que ha pasado no se vuelva a repetir.