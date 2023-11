Un oasis de palmeras que resiste al picudo en Betanzos (A Coruña)

En Betanzos (A Coruña) hay un oasis más propio de una latitud tropical que de Galicia. Entre los eucaliptos o los pinos, se abren seis fincas llenas de cientos de palmeras. Las plantó hace años Manuel Lendoiro, que tenía un vivero con el que, durante décadas, fue vendiendo palmeras a toda Europa.

Beatriz Lendoiro





No son la palmera canaria o real, la especie más grande y popular en Galicia. Las palmeras de la Familia Lendoiro pertenecen a la variedad Chamaerops. Son distintas, con pelo en el tronco y las hojas en abanico. “Están ahí plantadas de hace entre 20 y 30 años. Tenemos plantas ejemplares grandes de tamaños de dos metros para arriba normalmente”, cuenta Beatriz Lendoiro, hija de Manuel. Explica que la de esta especie “es una hoja muy fina”, y que durante “bastante tiempo se siguió usando para hacer los centros del cementerio o los arreglos florales.

No les ataca el picudo

Pero algo que hace muy especial a este oasis betanceiro es que las palmeras presentan una característica más que interesante en estos últimos tiempos. Se dieron cuenta de que no les ataca el picudo rojo, el insecto cuyas larvas se introducen en los árboles y están destrozando palmeras de toda Galicia.

Picudo RojoBeatriz Lendoiro





“Las nuestras no tienen peligro ninguno porque nosotros tenemos cantidades grandes y no están afectadas por este insecto para nada”, explica Beatriz. ¿Por qué? Entiende que “no serán tan dulces” como las de la palmera real, por lo que “no tiene las propiedades que le gusta al insecto”.

La herencia de un oasis "alucinante"

Manuel murió en 2006 y dejó las fincas con palmeras a sus hijos. Durante unos años estuvieron algo desatendidas, pero ahora da gusto verlas “Mi plantación ya se usó para hacer algún reportaje de fotos de novia. Es como un oasis porque es como si estuvieras en pleno Amazonas, el suelo limpio, la palmera con las hojas adecuadas, sin tenerlas secas”, afirma orgullosa.

Beatriz Lendoiro

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Dice que la gente queda “alucinada” cuando se encuentra con esta insólita estampa. Las palmeras de Beatriz están al lado del Camino de Santiago, y son muchos los peregrinos que se frotan los ojos al pasar por delante. “Estás en el medio de la plantación no te ven y oyes las conversaciones de los peregrinos que vienen de todas partes del mundo. Van los ingleses, los belgas, los japoneses y todos diciendo lo mismo. Ah, qué bonito, qué interesante. Uy, ¿para qué las usarán?”, relata.

Venta al por mayor

Las palmeras son un trabajo extra para Beatriz, que trabaja en un negocio de maquinaria agrícola que la ocupa a tiempo completo. Cuidar de ellas requiere de mucho esfuerzo y gasto. Va todos los fines de semana y gasta “dos o tres depósitos de gasolina” en recorrer la extensión. A diferencia de su padre, no tiene personas empleadas que se encarga en el mantenimiento.

Beatriz Lendoiro





Y los árboles los vende, pero no para cualquier finca. “Lo que nos interesa son grandes viveristas que vengan y que compren cantidades. Yo no voy a vender una planta ni cuatro, yo vendo eso, 60, 80, 200 plantas”. Aclara que es una herencia, “como si recibes una plantación de eucaliptos”. No obstante, si alguien quiere alquilar un oasis por horas para fotos, películas o simplemente disfrute propio, también escucha ofertas.