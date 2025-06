Esta Noite de San Xoán, a bolsa do súper sae gratis na Coruña

O Concello da Coruña impulsa este ano unha campaña de redución de plásticos durante a noite de San Xoán á que se sumaron as principais cadeas de distribución alimentaria que operan na nosa cidade. A concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, presentou xunto a representantes de Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Froiz, Gadis e Vegalsa-Eroski a campaña ‘San Xoán é a praia. Cóidaa’ pola que os seus establecementos ofrecerán aos seus clientes o día 23 unha edición especial de bolsas de papel para que poidan levar á praia a comida e bebida que necesiten e minimizar así o uso de plásticos nos areais.

Concello da Coruña Presentación da campaña de reparto de bolsas de papel no San Xoán

En total repartiranse máis de 100.000 bolsas nos distintos establecementos que as cadeas que participan no proxecto teñen na cidade. “O lema das bolsas deixa clara a intención desta campaña impulsada pola nosa alcaldesa, Inés Rey: non hai San Xoán sen praia, pero para manter a festa debemos coidar o sitio no que se celebra”, explicou a concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, quen agradeceu aos representantes das cadeas de supermercados o seu “entusiasmo e dispoñibilidade en sumarse a esta iniciativa do Goberno de Inés Rey que esperamos repítase en cada celebración de San Xoán a partir de agora”.

120 toneladas de madeira

O Concello vai poñer en marcha un operativo de 1.000 persoas durante o día 23 que inclúe a repartición de máis de 120 toneladas de madeira, a colocación de 25 puntos para refugallo de residuos con contedores de orgánico, inorgánico e vidro de gran tamaño en cada un deles, a instalación de máis de 50 aseos públicos e un dispositivo de limpeza que deixará as praias de novo listas para a súa goce na mañá do día 24.